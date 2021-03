“Ik denk dat ik 2020 kan meetellen als derde titel die ik zelf heb weggegooid”, stelt de inmiddels herstelde Herlings. “In 2014 en 2015 had ik zo’n grote voorsprong”, refereert hij aan de jaren dat hij in de MX2-titels in rook op zag gaan door blessures. Met een beetje goede wil kunnen we 2017 en 2019 ook tot jaren rekenen waarin Herlings de titel had gepakt, alleen al afgaande op 2018, waarin hij 17 van 19 GP’s won. “Maar in 2019 raakte ik al voor het seizoen geblesseerd”, weet hij.

“Ik denk dat ik 2020 kan meetellen als derde titel die ik zelf heb weggegooid”, stelt de inmiddels herstelde Herlings. “In 2014 en 2015 had ik zo’n grote voorsprong”, refereert hij aan de jaren dat hij in de MX2-titels in rook op zag gaan door blessures. Met een beetje goede wil kunnen we 2017 en 2019 ook tot jaren rekenen waarin Herlings de titel had gepakt, alleen al afgaande op 2018, waarin hij 17 van 19 GP’s won. “Maar in 2019 raakte ik al voor het seizoen geblesseerd”, weet hij.

“Ik denk dat ik 2020 kan meetellen als derde titel die ik zelf heb weggegooid”, stelt de inmiddels herstelde Herlings. “In 2014 en 2015 had ik zo’n grote voorsprong”, refereert hij aan de jaren dat hij in de MX2-titels in rook op zag gaan door blessures. Met een beetje goede wil kunnen we 2017 en 2019 ook tot jaren rekenen waarin Herlings de titel had gepakt, alleen al afgaande op 2018, waarin hij 17 van 19 GP’s won. “Maar in 2019 raakte ik al voor het seizoen geblesseerd”, weet hij.