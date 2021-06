Ondanks

, toen Herlings even het gevoel kwijtraakte in een groot deel van zijn lichaam, springt hij gewoon weer op de motor. Natuurlijk is de snelste crosser ter wereld zich bewust van de gevaren, maar dat is geen reden om te stoppen, zo vindt hij. “Dat soort dingen komen helaas wel vaak voor in onze sport. Dat is laatst ook met een Nederlands talent gebeurt, daar ben ik nog op bezoek geweest in het ziekenhuis. Dan vraag je je wel even af of dit het allemaal waard is. Maar er zijn ook mensen die in het water zijn gesprongen, daarbij hun nek breken en in een rolstoel terechtkomen. Dus die risico’s zijn overal.”