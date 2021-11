Het WK bleef tot de allerlaatste moment spannend. Herlings ging met een achterstand van drie punten op Romain Febvre de laatste GP in, maar keerde die achterstand om. Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Herlings terug moest komen van een achterstand, maar wel de beslissende. Dit is het WK van Herlings in 2021 in vogelvlucht.

01 Comeback na negen maanden

In 2020 was Herlings al hard op weg naar zijn vijfde wereldtitel. Na een waanzinnige start van het seizoen bedroeg de voorsprong van The Bullet al meer dan zestig punten. In Faenza sloeg het noodlot toe: hij crashte, raakte even verlamd en liep een breuk op in zijn nek. Herlings stond negen maanden aan de kant voordat hij zijn eerste GP weer reed in Rusland.

02 Van ‘trainings-Jeffrey’ naar ‘wedstrijd-Jeffrey’

De opening van het seizoen was niet geweldig. Het was nog even een kwestie van wedstrijdspanning opbouwen, zo zou ook vertrouwenspersoon en monteur Ruben Tureluren toegeven. “In het begin van het seizoen was hij nog niet de Jeffrey zoals we die kennen. Hij reed een beetje rond alsof hij aan het trainen was, en dat heb ik ook gezegd na de tweede GP: ‘Dat is lekker hè? Zo’n training?’” In de derde GP in Maggiora ging de knop om: trainings-Jeffrey werd weer wedstrijd-Jeffrey en hij won zijn eerste GP van het seizoen.

03 Gebroken

Tijdens de MXGP van Oss was Herlings onderweg naar de leiding in het kampioenschap. Hij won de eerste manche en stond nog maar één punt achter op Tim Gajser . Tijdens die eerste manche was er echter een andere rijder op zijn schouder geland. Herlings had de wedstrijd gewonnen met een gebroken schouderblad, maar reed de tweede manche niet meer. Zijn kampioenschap was zo goed als voorbij, zo concludeerde hij zelf.

04 Legendarische redding op ‘halve kracht’

Twee weken na de crash stond Herlings toch weer aan de start. Door wijzigingen in de kalender, zag hij weer een mogelijkheid om zijn kans op de titel nieuw leven in te blazen: twee wedstrijden, zwaar geblesseerd, de schade proberen te beperken, om daarna rust te kunnen nemen. In één van zijn meest legendarische optredens won Herlings direct weer in de eerste manche in Lommel. In de tweede manche viel hij, om zich vervolgens terug te vechten naar de vijfde plek. “Natuurlijk baal ik dat ik niet gewonnen heb, maar ik rij hier als een halve rond, dus het nog bijzonder dat ik er zo dichtbij zit!”

05 Terug aan de top

Wat na de blessure haast een onmogelijke opdracht leek, lukte toch! Herlings liep in vijf GP’s 51 punten in op Gajser en stond na de zandwedstrijd in Sardinië eindelijk weer aan de leiding. Onderweg haalde hij vijf rijders in in de WK-stand en niets leek hem nog te kunnen stoppen.

06 Uithuilen en opnieuw beginnen

Teruggekomen van een achterstand van 51 punten, staat Herlings vier races voor het einde met 24 punten voor, bijna een volledige manche dus! Maar dit seizoen blijft hem uitdagen. Hij valt tijdens de start en iemand anders rijdt over zijn motor heen. Herlings kan niet meer van start en verliest in één keer zijn voorsprong. De rode plaat pakt hij nog wel terug, maar hij raakt hem ook weer kwijt als hij twee keer crasht in de GP van Garda.

07 De vijfde titel

De titelstrijd in 2021 is er eentje die de geschiedenisboeken in zal gaan als één van de spannendste ooit. Met nog twee GP’s te gaan staat de top-drie binnen drie punten van elkaar. Voor de laatste GP blijven Romain Febvre en Herlings als kandidaten over. De Fransman heeft drie punten voorsprong als het starthek valt, maar het is niet genoeg. Na de eerste manche staan Febvre en Herlings gelijk, als The Bullet wint. Vervolgens maakt hij het in de laatste manche op magistrale wijze af! Herlings wint beide manches in het zand van Mantova en heeft zijn vijfde wereldtitel eindelijk binnen!

08 De cijfers

Het is voor Herlings zijn vijfde wereldtitel in totaal en zijn tweede in de MXGP. De andere drie won hij in de MX2-klasse. Hij won dit seizoen veertien races en acht GP’s. Daarmee is hij veruit de beste rijder van het seizoen en verdient hij dus zonder meer de titel! In totaal won Herlings in zijn carrière al 99 GP’s en stond hij 131 keer op het podium.