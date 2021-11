01 Triomf in Italië – 15 punten achterstand

In een seizoen drukker dan ooit, ligt de focus van The Bullet vooral op constant presteren. Als enige rijder eindigde hij dit seizoen tijdens iedere wedstrijd op het podium, al moest hij in de openingswedstrijden wel wat kleine nederlagen incasseren. In Maggiora viel echter alles op zijn plek. Na een zesde plek in de eerste race, begon het te regenen en wisselde Herlings van bril en banden. Een gouden greep, want opeens won hij toch! “De eerste race was een ramp. Ik had problemen met de achterrem en moest stoppen. Ik was zo gefrustreerd dat ik de tweede manche wel moest winnen! Ik heb lang mijn bril kunnen sparen en dat leverde uiteindelijk de zege op.”

02 Drama in Oss – 6 punten achterstand

Het momentum dat werd opgebouwd in Italië bracht Herlings bijna de rode plaat in Oss. De eerste manche won hij overtuigend, ondanks dat in de openingsfase het noodlot toeslaat: een andere rijder landde op zijn schouder en hij brak zijn schouderblad . Het ene moment staat hij nog één punt achter WK-leider Gajser en even later zit hij in de auto terug naar huis met een gebroken schouderblad. Zijn kampioenschap zo goed als over. “Ik wist direct dat het voorbij was. Zo’n breuk geneest niet zomaar en ik zou vier races missen.”

03 Comeback in Lommel – 51 punten achterstand

Zover komt het echter niet. Door aanpassingen aan de kalender en mindere prestaties van Herlings grootste concurrent, Tim Gajser, zet Herlings zijn zinnen op een terugkeer in Lommel, drie weken na zijn schouderbladbreuk, wel met 51 punten achterstand. “Het begon opeens te leven. Ik had één GP gemist en moest er nu twee rijden voordat er een kleine maand pauze is om volledig te herstellen.” Herlings móést en zou rijden, om zijn kansen op de titel te redden.

De comeback van Herlings in Lommel © Samo Vidic / Red Bull Content Pool

Dat Herlings terugkwam, was al een klein wonder, maar dat hij ook om de zege kon strijden was onvoorstelbaar. “Ik rij hier eigenlijk maar als een halve rond”, zei Herlings na de GP van Vlaanderen, waarin hij één race won en één keer vijfde werd na een crash bij de start. “Dit voelt als een overwinning, al zal er morgen een takelwagen moeten komen om me uit bed te krijgen.”

04 De meester van het zand – 33 punten achterstand

Na de korte onderbreking waren er eerst wedstrijden in Turkije en vervolgens één in Sardinië, genieten voor Herlings. Het zware zand op het eiland was een ideale ondergrond voor Herlings om de laatste stap te zetten naar de WK-leiding, zeker als blijkt dat de WK-leider Tim Gajser een schouderblessure heeft en minder goed rijdt. Voor het eerst wisselt de eigenaar van de rode plaat in de MXGP van eigenaar en Herlings pakt hem, maar “Ik had de rode plaat liever van een fitte Gajser afgepakt”, aldus Jeffrey. Maar ook die kans zou nog komen.

05 Vuurwerk in Duitsland – 1 punt voorsprong

Herlings gaat voor het eerst als WK-leider naar een GP tijdens één van de spannendste seizoenen ooit in het WK motocross. Met de top-vier binnen twaalf punten van elkaar is 2021 een uniek seizoen. Achter Herlings, die één puntje meer heeft dan Gajser, staat Romain Febvre derde op vier punten en Jorge Prado, een merkgenoot van Herlings, vierde op twaalf punten achterstand. De Spanjaard en Herlings maken er een spektakel van in Duitsland, maar dat gaat aan het einde zelfs even mis.

Gelukkig voor Herlings heeft hij alleen een kleine botkneuzing aan de knie. Het kost hem de kans om voor de zege te vechten in de tweede manche en hij is de WK-leiding kwijt.

Herlings op jacht naar Prado in Teutschenthal © Samo Vidic / Red Bull Content Pool

“Het liefste pak ik de WK-leiding toch af van een fitte tegenstander” Jeffrey Herlings

06 In het hol van de leeuw – 2 punten achterstand

Ondertussen staat Febvre nog altijd kort achter Gajser en Herlings, en in Lacapelle-Marival rijdt de Fransman voor eigen publiek. Herlings pakt twee keer de beste start, maar krijgt in de eerste manche last van harde armen. In de tweede valt Herlings en verliest hij de leiding aan de Fransman. Dan gaat er weer een knop om bij de snelste motocrosser ter wereld. Hij geeft alles en haalt de thuisfavoriet vlak voor het einde in. Het levert hem weer de rode plaat op en dit keer pakte hij die van een fitte Gajser af. Het Franse publiek wordt er stil van, maar Herlings juicht. “Ik heb al vaker cadeautjes gegeven dit jaar, maar nu moest ik hem wel terugpakken!”

07 Nog zes GP’s – 6 punten voorsprong

Met nog maar zes races te gaan is het WK motocross binnen aan maand afgelopen. Herlings koestert nu een voorsprong, maar er komen nog hele lastige races aan en het gevaar zit in een klein hoekje, is dit seizoen al meerdere malen gebleken. Eén ding is zeker: “opgeven” staat niet in het woordenboek van The Bullet.