Onder Jesse Marsch heeft Red Bull Salzburg met een spraakmakende, aanvallende stijl zijn mannetje gestaan in het Europese voetbal.

De pas aangestelde coach van RB Leipzig - een club waar hij eerder assistent-coach was - vertelt in de podcast 'Beyond the Ordinary' over zijn mentaliteit in het spel en het leven in het algemeen.

Dit zijn de belangrijkste conclusies...

1. Wees niet bang om groot te dromen

Marsch werd in sommige kringen bespot toen hij luidkeels verkondigde dat hij zich wilde kwalificeren voor de Champions League en uit de groepsfases wilde komen, en toch heeft dat zijn vruchten heeft afgeworpen.

Over zijn tijd bij Salzburg herinnert hij zich: "Ik heb vanaf dag één gezegd dat we een Champions League-team moeten worden. Als je grote doelen hebt, moet je erover praten, er elke dag naartoe werken, je moet geloven dat je die dingen kunt bereiken. We moeten er hardop over praten en teleurgesteld zijn als we niet komen waar we willen zijn."

2. Je bent zo sterk als je zwakste schakel

De aanpak van de Amerikaan is om meer tijd te besteden aan degenen die niet in de huidige basiself staan, om ervoor te zorgen dat ze klaar zijn voor het moment dat die kans zich voordoet, wat leidt tot een grotere rotatie van de selectie, een kenmerk van zijn teams tot nu toe.

3. Geef de jeugd een kans

In zijn hele trainerscarrière tot nu toe heeft hij laten zien dat hij niet bang is de jeugd te laten spelen, zelfs niet op het grootste podium. "De enige manier om te ontwikkelen is door te spelen". Hij voegde eraan toe: "Je hebt altijd te maken met blessures. Als je opstelt op het moment dat je ze nodig hebt, zijn ze meestal nog niet klaar. Ik geloof dat de manier om te winnen is door mensen en door de ontwikkeling van mensen en het concept van een groepsmentaliteit.

4. Waar komt de 'Marsch mentaliteit' vandaan

In zijn ogen is die coachmentaliteit gebaseerd op zijn levenservaringen. Toen hij opgroeide, was hij een ijverige sporter - en probeerde elke denkbare sport uit. Zijn drive kwam voort uit een hekel aan verliezen. Dat leerde hem om als coach eigenlijk minder gericht te zijn op winnen.

Marsch koriguje hru u postranní čáry © Markus Berger/Red Bull Content Pool

5. De wereld rondreizen veranderde hem

Het verhaal is bekend van Marsch en zijn vrouw die met hun kinderen inpakken om de wereld rond te reizen. Naast de voor de hand liggende voordelen van de tijd met het gezin, was een bijkomend voordeel een groter begrip voor mensen en druk op doelen.

6. Je moet de supporters meenemen op de reis

Toen hij voor het eerst in Salzburg landde, was niet elke supporter meteen fan. Dit is iets waarvan hij zich realiseert dat het mogelijk ook waar kan zijn nu hij weer in Leipzig is gaan wonen. Maar hij omarmt dat en zal zeker luisteren.

"Zonder hen [de supporters], bestaat dit niet," zegt hij. "Overal waar ik kom, probeer ik heel voorzichtig tot de kern door te dringen van wat de relatie met de supporters is. Ik wilde er [bij Salzburg] voor zorgen dat het ook een afspiegeling van deze gemeenschap zou zijn."

7. Wees dom genoeg om te denken dat je alles kunt winnen!

Een Amerikaanse eigenschap, zegt Marsch, is om altijd te denken dat je kunt winnen. En hij schaamt zich er niet voor toe te geven dat het een handelsmerk van zijn landgenoten is dat ook door zijn aderen stroomt.

Einen guten Einblick in die Arbeitsweise zeigt die Doku-Serie „Jeder.Mann“. © Makus Berger / Red Bull Content Pool

8. Probeer in voetbal en het leven elke dag een beetje beter te worden

Zijn eigen benadering van voetbal wordt weerspiegeld in zijn bredere leven, met het doel om te verbeteren in alles wat hij doet, of dat nu voetbalformaties zijn of zelfs de manier waarop hij met zijn familie omgaat.

9. Je grootse verlies maakt je beter

Er was geen gebrek aan hoogtepunten bij Salzburg, maar omgekeerd zijn het de dieptepunten bij de club en elders die de grootste invloed op hem als coach en als mens hebben gehad.

Over het 6-2 verlies in de Champions League tegen Bayern München zegt hij: "Op zulke momenten moet ik diep graven, want het doet pijn. "Het resultaat was zo verschrikkelijk dat het aan je vreet. Op de moeilijkste momenten moet ik de sterkste en meest overtuigde zijn om de groep te laten zien dat we niet van slag zijn. Iedereen is blij als het goed gaat. Het gaat erom wanneer het moeilijk is en je met je rug tegen de muur staat.

10. Energie zit in zijn kern

Als je Marsch tijdens de training of op de wedstrijddag ziet, is het duidelijk dat zijn hoge energie aanstekelijk werkt en afstraalt op zowel zijn trainersstaf als zijn spelers. Hij ziet zijn rol als het rondkijken in de kleedkamer en ervoor zorgen dat de groep en elk individu "genoeg positieve versterking en energie krijgt, zodat ze het ''maximale uit hun dag halen".

"Dat vereist wel dat ik ervoor zorg dat mijn energieniveau en mijn positieve niveau altijd maximaal is," zegt hij, "maar ik moet het wel doen op een manier die vertaalt. Mijn taak als leider is om elke dag die energie uit de groep te maximaliseren."