Jesse Augustinus is een van de beste snowboarders van Nederland. Hij is te zien in de allerbeste Europese street rider video’s van de afgelopen tien jaar. Net voordat hij naar het buitenland vertrekt voor het nieuwe winterseizoen, organiseert Jesse een indoor tour in vier vestigingen van SnowWorld.

Jesse Augustinus is een van de beste snowboarders van Nederland. Hij is te zien in de allerbeste Europese street rider video’s van de afgelopen tien jaar. Net voordat hij naar het buitenland vertrekt voor het nieuwe winterseizoen, organiseert Jesse een indoor tour in vier vestigingen van SnowWorld.

Jesse Augustinus is een van de beste snowboarders van Nederland. Hij is te zien in de allerbeste Europese street rider video’s van de afgelopen tien jaar. Net voordat hij naar het buitenland vertrekt voor het nieuwe winterseizoen, organiseert Jesse een indoor tour in vier vestigingen van SnowWorld.