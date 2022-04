01 Talenten van De Toekomst

Het bureau CIES publiceerde eind vorig jaar een onderzoek over de beste opleidingsclubs van Europa. Hierbij wordt gekeken naar welke club de meeste spelers heeft opgeleid voor de 31 hoogste competities van Europa. Het onderzoeksbureau hanteert de maatstaf dat een speler tussen zijn vijftiende en 21ste minimaal drie jaar bij een club moet hebben gespeeld. Bovenaan deze lijst stond een Nederlandse ploeg, namelijk Ajax. 81 door de landskampioen opgeleide spelers zijn nu actief in de grootste competities van Europa. Hierbij eindigden de Amsterdammers boven Shakhtar Donetsk (75 spelers), Sporting Portugal (75 spelers), Dinamo Zagreb (70 spelers) en Dynamo Kiev (70 spelers).

Vanaf 2015 waren er ook maar drie clubs die meer verdienden dan Ajax aan de verkoop van zelfopgeleide spelers. Daarbij was Matthijs de Ligt de grootste inkomstenbron. Juventus betaalde in 2019 een totale transfersom van 85 miljoen euro voor de destijds negentienjarige verdediger. Het totaalbedrag dat Ajax in die jaren verdiende aan hun jeugdexponenten was 283 miljoen euro. Bij Ajax kijken ze niet naar de prestaties van jeugdteams, maar naar de ontwikkeling van individuele talenten. Zoals Johan Cruijff ooit zei: ‘Het is nooit een team dat zijn debuut maakt, altijd een individu.’

02 Benfica

Benfica was de club die vanaf 2015 het meeste geld binnenhaalde via de verkoop van eigen jeugdspelers. De Portugese grootmacht verdiende in de afgelopen jaren liefst 379 miljoen euro met de talenten uit hun academie. Bijna een derde daarvan ontvingen ze bij één verkoop: João Felix werd in 2019 voor 126 miljoen euro verkocht aan Atlético Madrid. De Portugees staat nog altijd vierde op de lijst van duurste transfers uit de voetbalgeschiedenis.

Het jeugdcomplex van Benfica heeft negen velden, twintig kleedkamers en drie superluxe gyms. Daarnaast heeft het een lab waar spelers werken aan hun techniek, videoanalyses bekijken en fysieke en psychologische testen ondergaan. Eén van de pronkstukken van de opleiding is de 360 graden-simulator, waarmee spelers hun reactievermogen, spelinzicht en precisie kunnen verbeteren.

03 La Masia

De afgelopen jaren stroomden er relatief weinig talenten vanuit La Masia door naar Camp Nou, maar Barcelona laat met jongens als Gavi, Nico González en Ansu Fati zien dat het zeker nog in staat is pareltjes te ontwikkelen. In het verleden bouwde de club zijn successen op spelers uit de eigen jeugd. Onder meer mannen als Andrés Iniesta, Xavi, Gerard Piqué, Sergio Busquets en Lionel Messi kwamen een groot deel van hun jeugd uit voor de Blaugranas. In 2011 won Barcelona de Champions League met zeven vroegere jeugdspelers in de basis.

Alle jeugdtrainers van La Masia vinden het belangrijk dat de jonge voetballers het Barcelona-DNA bezitten. Daarbij staat balbezit altijd hoog in het vaandel en gaan ze uit van hoge pressie om weer snel de bal te veroveren. ‘Als je trainingen kijkt van de Onder-10, de Onder-16 en van Barcelona B zie je hetzelfde’, zei Marc Carmona in 2018, destijds trainersopleider bij de Catalaanse grootmacht, tegenover The Guardian. ‘Je ziet andere oefeningen voor verschillende leeftijden, maar het idee achter de sessies en oefeningen komt allemaal overeen. Je kunt ons DNA zien en ruiken in de oefeningen.’ Wie weet kunnen de nieuwe La Masia-beloften de oude glorie weer terugbrengen.

04 Right to Dream

Bij FC Nordsjaelland doen ze het compleet anders en daar zijn ze maar al te trots op. De Deense club werd in 2015 overgenomen door de non-profitorganisatie Right to Dream. Het bijzondere verhaal begint zo’n twintig jaar geleden op het moment dat Manchester United-scout Tom Vernon in het Ghanese stadje Dawu een voetbalacademie opzet. Hij wilde op deze manier arme kinderen de kans bieden een beter leven op te bouwen. Het begon allemaal kleinschalig, maar nu is Right to Dream een van de meest gerespecteerde opleidingen in Ghana. Meer dan vijftig spelers schopten het tot profvoetballer en acht spelers werden international van het Afrikaanse land.

Right to Dream is zo’n succes geworden dat het tegenwoordig dus zelfs een Deense club in handen heeft. De samenwerking levert bijzondere resultaten op. Zo had de hoofdmacht van FC Nordsjaelland afgelopen seizoen het jongste team van Europa, met een gemiddelde leeftijd van 22,5 jaar. In de ogen van Vernon zijn veel clubs de afgelopen jaren hun morele kompas verloren door steeds jongere spelers binnen te halen en ze net zo makkelijk weer op straat te zetten. Bij de Deense club investeren ze daarom veel in educatie en proberen ze sterke karakters te ontwikkelen. Ze willen mensen creëren die klaar zijn om de wijde wereld in te gaan. Het maakt daarbij niet uit of dat als profvoetballer of in een andere functie is.

Deense spelers van het Onder-14-team van Nordsjaelland gaan bijvoorbeeld ook voor een periode naar Ghana om te ervaren hoe de jongens daar leven. Ze geloven er heilig dat de kinderen allebei de kanten op veel van elkaar kunnen leren. Ghanese spelers die naar Denemarken komen worden ook gestimuleerd om op zoek te gaan naar hun interesses buiten het voetbal, zodat ze een vangnet hebben als een profcarrière te hoog gegrepen blijkt. De Deense club speelde de afgelopen jaren zelfs een aantal keer Europees en verkocht meerdere jeugdspelers voor grote bedragen aan buitenlandse clubs. Mohammed Kudus (Ajax), Emre Mor (Borussia Dortmund) en Kamaldeen Sulemana (Stade Rennes) leverden samen meer dan dertig miljoen euro op.

05 Red Bull Academy

Bij de Red Bull-clubs worden alle spelers opgeleid volgens de ideologie om uiteindelijk counterpressing te kunnen spelen. In de buurt Liefering in Salzburg ligt de Red Bull Academy. Het complex geeft een kijkje in de toekomst . Alles wordt tot in detail gemeten, er zijn luxe gyms, er is een 360 graden-ruimte en er is een renbaan waarbij de zwaartekracht kan worden verlaagd. Hierdoor kunnen spelers na een blessure sneller beginnen met trainen. Een vergelijkbaar apparaat wordt ook gebruikt om astronauten te laten wennen aan de verminderde zwaartekracht in de ruimte. Door een blazer ontstaat er druk, waardoor het lichaamsgewicht tot tachtig procent omlaag kan worden gebracht.

Vanuit Salzburg, maar ook bij RB Leipzig breken mede door de fantastische opleidingen jaarlijks fenomenale talenten door . Ook de jonge Nederlander Solomon Bonnah maakte dit seizoen zijn debuut namens RB Leipzig in de Champions League. Hij legde eerder uit hoe de voetbalfilosofie van het eerste ook sterk in de jeugd te zien is. ‘Bij Leipzig gaat om de bal veroveren en vanuit daar snel een doelpunt maken. Daar staat het eerste elftal ook om bekend. Op die speelstijl ligt in de jeugd ook de focus, zodat je jezelf makkelijk kunt aanpassen bij het eerste.’