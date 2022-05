Er zijn verschillende belangrijke factoren bij de start van een MXGP-wedstrijd. De rijder en de motor spelen hierbij een gigantische rol. De motor moet natuurlijk zo veel mogelijk vermogen kwijt kunnen. Daarvoor is het allereerst belangrijk dat er genoeg pk’s beschikbaar zijn. Van de rijder moet de reactietijd perfect zijn en geldt: hoe lichter de rijder, hoe harder de motor accelereert. Tot slot is het een kwestie van balanceren voor rijder en motor om het vermogen zo goed mogelijk te benutten. En dat begint eigenlijk al ver voor de start.

