Jos: ‘We deden alles zelf, terwijl we het tegen fabrieksteams moesten opnemen. Maar we wilden niet afhankelijk zijn van anderen. Ik zeg niet dat ik meteen alle wijsheid in pacht had, maar ik ben door schade en schande wel wijs geworden. Zeven dagen in de week was ik ermee bezig, minstens twaalf uur per dag. Het voelde als een hobby, maar evengoed wilde ik wel alles winnen.’