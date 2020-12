1. Een blessure verwoestte zijn carrière

Julian Nagelsmann werd geboren in Landsberg am Lech en speelde in de jeugdopleiding van TSV 1860 München en FC Augsburg. Zijn carrière werd voordat hij daadwerkelijk begonnen was in de kiem gesmoord. Door een zware knieblessure moest de centrumverdediger op zijn twintigste stoppen met voetbal. In eerste instantie wilde de jonge Duitser niets meer met voetbal te maken hebben en richtte hij zich op een economische studie aan de universiteit. Niet veel later haalde Thomas Tuchel – tegenwoordig trainer van Paris Saint-Germain – zijn oud-pupil als scout naar FC Augsburg. Bij die club ging hij al snel als jeugdtrainer aan de slag. De rest is geschiedenis.

2. Twee tactiekborden

maakt Nagelsmann’s bezetenheid over tactiek nu van dichtbij mee. ‘We kunnen in heel veel formaties spelen, waarbij sommige posities constant wisselen. Dat moest ik aan het begin echt onder de knie krijgen. We hebben zoveel tactieken en zulke goede besprekingen. We weten precies hoe we druk willen zetten, aanvallen en wat we als team van elkaar kunnen verwachten.’

3. Recordbreker

Toen Nagelsmann in 2016 het stokje overnam van Huub Stevens bij TSG 1899 Hoffenheim was hij pas 28 jaar. Daarmee werd hij de jongste trainer in de geschiedenis van de Bundesliga. Vorig seizoen bereikte hij met RB Leipzig de halve finale van de Champions League, waar hij uiteindelijk zijn meerdere moest erkennen in Paris Saint-Germain. Met zijn 32 jaar was hij de jongste trainer die ooit zo ver wist te komen in het Europese elitetoernooi. Nagelsmann is

4. Hij wees Real Madrid af