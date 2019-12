Project Vortex: Jumbo Visma tikt intense snelheden aan

In Project Vortex draait het om snelheid. Door grote ventilatoren naast de baan te plaatsen onstaat er een perfecte luchtstroom die de schaatsers naar een hogere snelheid lift. Deze luchtstroom is vergelijkbaar met de schaatsbaan in Salt Lake City en Calgary. Sinds deze zomer trainen

“In Salt Lake City, waar dit jaar het WK afstanden plaatsvindt, is een lagere luchtweerstand omdat het hoger ligt en daardoor halen we altijd hogere snelheden”, vertelt Jac Orie. “Maar in die wedstrijden komen we altijd problemen tegen omdat bij die hogere snelheid de slagfrequentie en hoe de bocht wordt aangesneden, altijd net een beetje anders is. Je ziet dan dat de schaatsers de bocht niet meer houden. En met project Vortex zijn we in staat om al op die snelheid te trainen, zodat we nu al die problemen tegenkomen en daar beter van kunnen leren in voorbereiding op Salt Lake City.”