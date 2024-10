9 wedstrijden die Jürgen Klopp definieerden als coach

Klopp's vermogen om van underdogs kanshebbers te maken werd voor het eerst duidelijk bij Mainz 05. Na een aantal bijna-ongelukken promoveerde het team voor het eerst in hun geschiedenis naar de Bundesliga, door te spelen met de hoge drukintensiteit die de handtekening van Klopp zou worden. Ze deden het op de moeilijke manier. Aan het begin van deze laatste wedstrijd van het seizoen stond Alemannia Aachen twee punten voor in de strijd om de laatste promotieplaats, maar hun 1-0 nederlaag bij Karlsruhe opende de deur voor Mainz om naar de derde plaats te sluipen. Twee doelpunten van Michael Thurk en één van Manuel Friedrich gaven Mainz de overwinning die ze nodig hadden en zorgden voor een wild feest dat tot diep in de nacht duurde. Twee decennia later beschouwt de coach deze prestatie nog steeds als een van zijn beste managersuccessen ooit.

Klopp stapte in 2008 over naar Dortmund als coach. Zijn eerste ervaring met de derby van het Ruhrgebied was een chaotische aangelegenheid waarbij Dortmund voor een uitverkocht publiek van 80.000 mensen met 3-0 achter stond, nog voor er een uur voorbij was. Klopp's positiviteit en 'never-say-die'-houding vanaf de zijlijn inspireerde zijn team tot een dramatische comeback die compleet was toen Alex Frei in de 89e minuut vanaf de penaltystip een doelpunt maakte - zijn tweede in een hectische wedstrijd. Het herstel toonde het geloof dat Klopp snel in zijn nieuwe ploeg had gekweekt en bood een glimp van wat er de komende jaren zou volgen.

Klopp puts maximum energy into everything he does, including celebrating

Klopp's Dortmund voltooide de binnenlandse dubbel door eeuwige favorieten Bayern München te ontmantelen in de finale van de DFB-Pokal 2012, voor 75.000 fans in het Olympiastadion in Berlijn. De tactische aanpak van Klopp overweldigde Bayern die dag, met Dortmund dat compact verdedigde en aanviel met klinische precisie en snelheid. Robert Lewandowski was de ster op het veld. De Poolse spits, die in 2010 voor slechts €4,5 miljoen door Klopp werd getekend, scoorde een hattrick in wat een klinkende overwinning was.

Klopp nam het roer over bij Liverpool in oktober 2015 en deze achtbaanwedstrijd belichaamde de combinatie van chaos, entertainment en passie van zijn eerste dagen aan het roer, voordat ze constant meedongen naar de titel. Een wedstrijd vol aanvallende genialiteit werd afgesloten met de winnende treffer van Adam Lallana in de 95e minuut, wat leidde tot emotionele taferelen waarbij Klopp zijn bril verloor en brak te midden van de chaos. "Ik heb een tweede bril, maar ik kan hem niet vinden," zei hij. "Het is echt moeilijk zoeken naar een bril zonder bril!" De viering verstevigde alleen maar de band met de spelers en fans en bleek een belangrijke mijlpaal als hij zijn belofte wilde waarmaken om Liverpool "van twijfelaars naar gelovigen" te veranderen.

An emotional night ended with a dramatic victory against his former club

Spelen tegen zijn oude club in de kwartfinale van de Europa League zou altijd speciaal zijn voor Klopp, maar hij had zich nooit kunnen voorstellen dat het zo zou aflopen! Met een 3-1 achterstand op de avond zelf en een 4-2 achterstand in totaal, was Liverpool zo goed als kansloos. Maar aangemoedigd door het thuispubliek bleven de Reds komen en doelpunten van Philippe Coutinho en Mamadou Sakho zorgden voor een grandioos slot. Terwijl Anfield opveerde, kopte Dejan Lovren in blessuretijd raak en voltooide daarmee een van de spannendste Europese comebacks in de legendarische geschiedenis van de club... tot de volgende...

One of the greatest comebacks ever seen has gone down in Anfield folklore

Klopp had een aantal geweldige momenten onder de lampen op Anfield, maar dit was zeker de mooiste. Met een 3-0 achterstand na de eerste wedstrijd tegen Barcelona en met de belangrijke voorwaartsen Mohamed Salah en Roberto Firmino geblesseerd, gaf niemand Liverpool een kans om de achterstand om te buigen. Divock Origi gaf de fans al vroeg een sprankje hoop, voordat invaller Georginio Wijnaldum echt in beweging kwam toen hij vlak voor het uur twee doelpunten maakte in twee opwindende minuten. Dat kon toch niet? Klopps tactische genialiteit en vermogen om zijn spelers ervan te overtuigen dat alles mogelijk is, werd nog maar eens bewezen toen Origi de snel genomen corner van Trent Alexander-Arnold - een geniaal moment van de verdediger - in de slotfase binnenwerkte. Het resultaat liet Lionel Messi en Barcelona volkomen in de steek en Liverpool rukte op naar de finale...

