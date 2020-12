Justin Kluivert geniet na heldenrol: ‘Het was een gekkenhuis’

RB Leipzig bereikte dinsdag na een sensationele wedstrijd tegen Manchester United (3-2) de knock-out-fase van de Champions League. Justin Kluivert was als invaller verantwoordelijk voor de derde Duitse treffer, die uiteindelijk cruciaal bleek te zijn. De Nederlander vertelt over zijn doelpunt, zijn onderonsje met Donny van de Beek en het feest na afloop in de kleedkamer.

Hey Justin, beetje bijgekomen van gisteren?

Justin Kluivert : Zeker, ik heb vanochtend een beetje kunnen uitslapen. Vandaag lacht iedereen op de club. Dat is zo fijn. Ik ga me zo nog even laten behandelen en dan maken we ons weer klaar voor de wedstrijd van zaterdag tegen Werder Bremen.

Hoe heb je de wedstrijd tegen Manchester United beleefd?

Het was echt niet normaal. Ik had afgelopen weekend tegen Bayern München al een doelpunt gemaakt, dus dat gaf me heel veel goede energie. Ik begon wel op de bank tegen United, maar in de rust zei Julian Nagelsmann: ‘Maak je zo lekker warm, je komt er zo in.’ Hij vroeg me ook nog of ik even een doelpunt kon maken. Dan ben ik ook wel een man van mijn woord natuurlijk. Het was een jongensdroom.

Het was wel een bewust stiftje, toch?

Jazeker, het was eigenlijk de enige goede optie die er was. Eigenlijk ging dat puur op intuïtie. Het is niet dat ik naar die bal toe ren en denk: ik ga hem stiften. Het gebeurde gewoon. Het was een lekker chipje.

Het stifje over de keeper © RB Leipzig

Jullie maakten het na jouw 3-0 nog wel even behoorlijk spannend.

Ik hield mijn hart wel even vast toen ze terugkwamen tot 3-2. Dat het bij die stand blijft, maakt het voor mij nog wel extra mooi. Ik kan me voorstellen dat het voor de mensen thuis op de bank ook behoorlijk spannend was. We bleven als team strijden tot de laatste seconde. Het gevoel bij het laatste fluitsignaal was ongelooflijk.

Kluivert aan de bal © RB Leipzig

Heb je Donny va de Beek na afloop nog even gesproken?

Jazeker, Timothy Fosu-Mensah ook nog trouwens. Timothy is een goede vriend van me, die ik al ken sinds de jeugd van Ajax. Met Donny heb ik ook veel mooie momenten meegemaakt bij Ajax. Hij is een broeder naar mijn hart. Ik hou echt van hem, het is een topgozer. Tijdens de wedstrijd bij een vrije trap van Bruno Fernandes, stond ik bij hem en liepen we nog even te kloten. We gingen voor de grap een beetje tegen elkaar aanduwen. Hij zei in mijn oor: ‘Let op, ik ga nu scoren.’ Daar moest ik wel om lachen. Extra lekker natuurlijk dat ik niet veel later zelf scoorde.

Hebben jullie nog shirtje geruild?

Dat was helaas niet meer gelukt, maar we gaan de shirts naar elkaar opsturen. Ik moet zijn shirtje sowieso hebben. Die van Timothy had ik al geruild na de eerste wedstrijd. Dat zijn altijd mooie herinneringen voor later.

Hoe was het feestje na afloop?

Het was een gekkenhuis. In de kleedkamer ging de muziek hard aan en gingen we helemaal los met z’n allen. Iedereen ging uit zijn plaat. Het was geen Duitse muziek, maar er werd steeds een bepaald nummer gedraaid. Ik kon er in ieder geval lekker op dansen. Ik probeer wel even op mijn telefoon terug te luisteren of ik kan achterhalen hoe dat nummer heet.

*Justin kijkt filmpjes op zijn telefoon terug van het feest in de kleedkamer.*

Ik kan het niet horen, man. Ik zit er zelf alleen maar doorheen te schreeuwen.

Wat heb je na het feest in de kleedkamer nog gedaan?

Ik kreeg natuurlijk heel veel berichtjes binnen van mijn vader, moeder, familie en vrienden. Dat is altijd leuk en die heb ik even allemaal beantwoord. Toen mijn vader hoorde dat ik niet zou starten tegen United, hadden we al even contact. ‘Als je erin komt, moet je giftig zijn’, stuurde hij. Daarmee bedoelt hij dat ik giftig moet zijn in mijn acties en bij het afmaken van kansen voor het doel. Naderhand stuurde hij nog: ‘Heerlijk hoor! Geniet van dit moment!’ Het is mooi om mijn ouders, broers en vrienden op deze manier trots te maken.

Ging het feest tot laat door?