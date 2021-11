Red Bull King of the Air 2021 The world's most badass, big-air kiteboarding …

Red Bull King of the Air Elite kiteboarders will try to outdo each other …

Wat een plek! Dit is waarom Kaapstad Red Bull King of the Air mag hosten

"Het heersende weer in de zomer bestaat uit het Zuid-Atlantische hogedruksysteem dat een stuk zuidelijker zit," legt weergoeroe en professionele surfvoorspeller Steve 'Spike' Pike uit. "Kaapstad ligt aan de oostelijke rand van dit anticyclonale systeem. Simpel gezegd, de tegen de klok in stromende lucht rond het Atlantische Hoog vormt de basis voor de zuidoostelijke passaatwind die tijdens de zomer waait. De droge, dichtere lucht die voor de hoge druk zorgt, betekent ook zonnig en droog weer."

"Het heersende weer in de zomer bestaat uit het Zuid-Atlantische hogedruksysteem dat een stuk zuidelijker zit," legt weergoeroe en professionele surfvoorspeller Steve 'Spike' Pike uit. "Kaapstad ligt aan de oostelijke rand van dit anticyclonale systeem. Simpel gezegd, de tegen de klok in stromende lucht rond het Atlantische Hoog vormt de basis voor de zuidoostelijke passaatwind die tijdens de zomer waait. De droge, dichtere lucht die voor de hoge druk zorgt, betekent ook zonnig en droog weer."

"Het heersende weer in de zomer bestaat uit het Zuid-Atlantische hogedruksysteem dat een stuk zuidelijker zit," legt weergoeroe en professionele surfvoorspeller Steve 'Spike' Pike uit. "Kaapstad ligt aan de oostelijke rand van dit anticyclonale systeem. Simpel gezegd, de tegen de klok in stromende lucht rond het Atlantische Hoog vormt de basis voor de zuidoostelijke passaatwind die tijdens de zomer waait. De droge, dichtere lucht die voor de hoge druk zorgt, betekent ook zonnig en droog weer."

"Het samenspel tussen gebieden met hoge en lage druk vormt de basis voor weerpatronen in de oceaan," vervolgt Pike. "Hoge druk (boven 1013mb) bestaat uit koele droge lucht die zakt, waardoor meer druk op het zeeoppervlak ontstaat. De lucht rond hogedruk beweegt tegen de klok in. Lage druk (onder 1013 mb) is warme lucht die stijgt en de lucht rond het laag beweegt met de klok mee.

"Het samenspel tussen gebieden met hoge en lage druk vormt de basis voor weerpatronen in de oceaan," vervolgt Pike. "Hoge druk (boven 1013mb) bestaat uit koele droge lucht die zakt, waardoor meer druk op het zeeoppervlak ontstaat. De lucht rond hogedruk beweegt tegen de klok in. Lage druk (onder 1013 mb) is warme lucht die stijgt en de lucht rond het laag beweegt met de klok mee.

"Het samenspel tussen gebieden met hoge en lage druk vormt de basis voor weerpatronen in de oceaan," vervolgt Pike. "Hoge druk (boven 1013mb) bestaat uit koele droge lucht die zakt, waardoor meer druk op het zeeoppervlak ontstaat. De lucht rond hogedruk beweegt tegen de klok in. Lage druk (onder 1013 mb) is warme lucht die stijgt en de lucht rond het laag beweegt met de klok mee.

Jesse Richman opnieuw King of the Air in 2020 Hawaïaanse kiteboarder Jesse Richman verslaat …

Meer over Red Bull King of the Air

"De westkust van Kaapstad - van Milnerton, tot voorbij Table View, Big Bay en verder - heeft dezelfde richting als de zuidoostenwind, wat betekent dat de wind over het strand waait, niet onshore of offshore. Dit betekent dat kiters de wind parallel aan de kust, heen en weer kunnen pakken, over de nearshore brandingslijn heen.

"De westkust van Kaapstad - van Milnerton, tot voorbij Table View, Big Bay en verder - heeft dezelfde richting als de zuidoostenwind, wat betekent dat de wind over het strand waait, niet onshore of offshore. Dit betekent dat kiters de wind parallel aan de kust, heen en weer kunnen pakken, over de nearshore brandingslijn heen.

"De westkust van Kaapstad - van Milnerton, tot voorbij Table View, Big Bay en verder - heeft dezelfde richting als de zuidoostenwind, wat betekent dat de wind over het strand waait, niet onshore of offshore. Dit betekent dat kiters de wind parallel aan de kust, heen en weer kunnen pakken, over de nearshore brandingslijn heen.