Alles over Nederlands grootste crosstalent Kay de Wolf

Kay de Wolf: Eigenlijk heb ik altijd met nummer 14 gereden, maar dat was al bezet toen ik in de MX2 kwam. Ik wordt al een tijdje bijgestaan door dezelfde kledingsponsor, FOX, dat in 1974 werd opgericht en omdat 74 toch al best veel op 14 leek, is dat nu het nummer waarmee ik blijf rijden.