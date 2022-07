Waar kwam het idee voor dit evenement eigenlijk vandaan? Memphis vertelt erover: 'Good people en good energy, dat was eigenlijk de vibe. Ik wilde mensen en verschillende culturen bij elkaar te brengen. Tot nu toe zie ik dat mensen het top vinden, dus dat is gelukt. Ik denk ook niet dat zoiets eerder is gedaan en het heeft een all star vibe.'

Red Bull Street Rhythm by Memphis Depay © Rutger Pauw / Red Bull Content Pool

Over kids tegenwoordig

Elke voeballer zegt wel "Ga naar buiten, ga de straat op." En het klinkt misschien cliché maar het is wel echt zo. Memphis Depay

'Wij hadden weinig opties vroeger, maar er zijn nu zoveel afleidingen met de telefoon en social media en er zijn ook heel veel andere manieren om geld te verdienen. Kijk naar de Play Station, nu kun je er professioneel FIFA op spelen en er geld aan verdienen.'

Over wie Memphis vroeger was op het veldje

Ik was vroeger Patrick Kluivert op het pleintje. Memphis Depay

'Ik kwam op pleintjes in Oost Vlietberg, toen was ik een jaar of 15/16 en ik speelde toen bij Sparta dus kwam ook bij de Spangen. Ik was toen Patrick Kluivert op het pleintje, maar als je dan eens een David Beckham shirt aan had, was je David Beckham.'

Red Bull Street Rhythm by Memphis Depay © Rutger Pauw / Red Bull Content Pool

Over Ghana

Memphis legt uit wat hij met zijn foundation in Ghana doet: 'Het is belangrijk om mensen te zien die aan de zijkant gedrukt worden, dit gebeurt zeker met degenen daar die doof of blind zijn. Ik wilde hen aandacht geven en hun situatie verbeteren, hier begon ik in 2018 mee. Nu kom ik in andere kringen waarin ik bijvoorbeeld de koning kan ontmoeten en op die manier de impact kan vergroten. We willen er licht op schijnen dat Afrika de toekomst is. Voor ons is de vraag wat we met de toekomst gaan doen, want alleen daar hebben we invloed op.'

Over het voelen van pressure

'Ik voel geen pressure, want ik weet dat ik hier met een missie ben. Ik kan iemand inspireren, maar iedereen moet zelf zijn stappen zetten. Je kan iemand in de juiste richting sturen, maar ze moeten het zelf doen. Deaf and blind tot he world voor iedereen die negatief is. If they're pulling you down, cut them off.'

Red Bull Street Rhythm by Memphis Depay © Rutger Pauw / Red Bull Content Pool

Memphis over zijn toekomst en speculaties daarover

'Zonder speculaties is het ook saai. Ik ga me bij Barcelona melden, ik voel me daar super blij. Ik neem alle inspiratie tot me en wil alleen aan mezelf werken.'

