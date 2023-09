Na een lange nazomer staat er eindelijk weer wat wind op het menu voor volgende week. Ter voorbereiding op de Red Bull Megaloop schreven we al over de progressie naar de nieuwste tricks maar hoe kom je daar eigenlijk? Met Red-bull atleet Lasse Walker maken we een lijstje: van je eerste sprong naar de Kiteloop board off – de progressie lijst van tegenwoordig.

01 Jump

Met de straight jump begint het allemaal, en zoals met alles, is een goede basis van belang. Hier geldt: een sterke afzet leidt tot een goede sprong. Vaar rustig op comfortabele snelheid naar je afzet toe, stuur je kite omhoog, trek je bar aan en pop met je board tegen de wind in. De timing van het afzetten en het insturen van de kite zorgt ervoor dat je de lucht in gaat. Spot in de lucht je landing en stuur je kite weer in om snelheid op te bouwen.

02 Jumping Transition

Bij een jumping transition verander je van vaarrichting met een sprong. Vaar upwind zoals je normaal vaart, stuur rustig en geleidelijk je kite naar 12 uur en stuur je met je board steeds iets meer upwind. Op deze manier kan je perfect snelheid minderen en vlak voordat je snelheid echt afneemt en je kite op 12 uur aankomt trek je je bar aan. Eenmaal stil in de lucht en klaar om weer de andere kant op te varen? Stuur dan rustig je kite weer in en wijs je voorkant van de board richting je kite: zo kan je makkelijk weer snelheid maken om weer door te varen.

Lasse Walker in Bonaire, op 19 Mei, 2019. © Emieck de Goede / Red Bull Content Pool

03 Backroll

De eerste rotatie: een backroll . Deze kan met een hele lage sprong of zo hoog als je kan, maar vooral: het zit ‘m weer in de afzet. Vaar naar je afzet en kant je board goed aan dat je lekker veel grip hebt. Zet af en kijk overdreven over je voorste schouder om door te draaien, spot je landing en vaar weer door. Hoofd leidt en lichaam volgt!

04 Frontroll

Een frontroll is nét iets lastiger dan een backroll. Een backroll volgt de draairichting van je afzet, maar bij de frontroll roteer je juist de andere kant op. Vaar weer op een comfortabele snelheid naar je afzet en zet af als bij een normale jump. Kijk dan zo ver mogelijk als je kan over je achterste schouder en maak je lichaam klein. Blijf kijken en doordraaien tot je je landing hebt gespot en vaar weer rustig door.

Je hoeft niet direct te hoog voor een of front- of back roll © Emieck de Goede / Red Bull Content Pool

05 Landing Loop / Heli-loop

Een heli-loop of ook wel downloop is een belangrijke en lastige stap om hoge sprongen te landen. Hierbij trek je je kite in een loop boven je om jezelf van een zachte landing te voorzien. Zet de heli-loop net iets eerder in dan je normaal voor een landing zou doen. Trek je bar goed aan en stuur zo hard als je kan tot de kite een hele loop heeft gedraaid. De gouden regel hier is: zet de heli-loop laat en hard in.

06 Kiteloop

Een kiteloop is de basis van een megaloop. Bij een kiteloop voeg je een loop toe aan je straight jump. Je trekt je achterste hand de kite in een loop totdat je kite weer recht omhoog vliegt. Hierdoor spring je, word je tijdens de loop achter je kite aan getrokken en komt je kite weer boven je om zacht te landen. Key is wederom weer de afzet en de timing. Ook is het belangrijk om goed downwind te landen om zo je snelheid op te vangen.

07 Back-roll Kiteloop

De kiteloop kan je combineren met verschillende tricks. Een makkelijke eerste stap is daarbij de backroll kiteloop. Zet net als bij je backroll de afzet langer door, blijf over je schouder kijken en tegen het einde van je rotatie, trek je met je achterste hand je kiteloop door. Met een goede timing word je uit je rotatie getrokken en is je landing hetzelfde als bij de kiteloop. Vergeet niet downwind te landen!

08 Megaloop

Nummer 3, The King of Tricks: de Megaloop . Een kiteloop, maar de naam zegt het al, alles in het kwadraat. Mega harde wind, mega veel snelheid, mega hard insturen en aan het begin ook mega spannend, inclusief mega crashes. Bouw de megaloop rustig op en probeer deze in steeds extremere omstandigheden. Ook landen met zoveel snelheid kost tijd om goed onder de knie te krijgen.

Lasse Walker tijdens Red Bull King of the Air © Craig Kolesky / Red Bull Content Pool

09 Megaloop late Back Roll

Heb je de Megaloop onder de knie, dan kun je ook hier verschillende tricks aan toevoegen. Bij de Megaloop late backroll zet je de Megaloop in zoals altijd (snel, hoog en hard!) en tijdens het momentum van de pull van de loop, laat je je lichaam een hele backroll te draaien. De eerste helft van de rotatie gaat heel snel, tijdens het tweede deel val je letterlijk uit de lucht totdat je kite je weer opvangt. Tip: verlies je de controle? Kijk dan in je kite om weer recht te draaien en zo in controle te komen.

Megaloop board off Lasse Walker © Ydwer van der Heide / Red Bull Content Pool

10 Megaloop Board off

De favoriete trick van Lasse Walker. De board off is een ouderwetse, maar zeer stylish move. Die gecombineerd met een megaloop blijft ultiem! De grootste tip: pak na je afzet gelijk al je board met je voorste hand, om vervolgens op tijd de Megaloop te trekken met je achterste hand. Houd je board dicht bij je en span je hele lichaam aan. Maak je vervolgens klaar voor een snelle landing!

Bovenal geldt natuurlijk, progressie kost tijd! Ook de riders van de Red Bull Megaloop zijn ergens begonnen. Nog een laatste tip van Lasse: “Houd je bar wat meer naar het midden vast. Met je handen in het midden van de bar kan je goed je power bepalen en nog steeds sturen. Als je je handen ver naar buiten hebt op de bar maak je snel stuurfouten die je liever niet hebt. Ook doet dit niets voor je draai snelheid en grove stuurbewegingen eindigen vaak in een crash of harde landingen… “. Heb je tot slot nog wat motivatie nodig voor je sessie? Kijk dan deze video.