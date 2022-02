Kjeld Nuis wil harder dan 100km/u schaatsen

. “In het Olympisch jaar ben je toch altijd in je beste vorm. Dus het lijkt me mooi om precies 4 jaar later weer een poging te doen.” In de week van 15 maart gaat hij het weer proberen op het Savalen meer in Noorwegen, een prachtig en schoon zoetwater meer. Dit is gelijk al een verbetering ten opzichte van het meer in Zweden. Dit was een zoutwater meer, minder schoon en goed om een record op te vestigen dus.

Een leuk feitje over dit meer is dat Noorse schaatsgrootheid Johann Olav Koss veel op dit meer heeft getraind vroeger. “Een mooie plek om nu ook het snelheidswereldrecord neer te zetten”, aldus Nuis. Coach Erben Wennemars zal net als bij Kjeld’s vorige recordvestiging, een coachende rol hebben.

Een leuk feitje over dit meer is dat Noorse schaatsgrootheid Johann Olav Koss veel op dit meer heeft getraind vroeger. “Een mooie plek om nu ook het snelheidswereldrecord neer te zetten”, aldus Nuis. Coach Erben Wennemars zal net als bij Kjeld’s vorige recordvestiging, een coachende rol hebben.

Een leuk feitje over dit meer is dat Noorse schaatsgrootheid Johann Olav Koss veel op dit meer heeft getraind vroeger. “Een mooie plek om nu ook het snelheidswereldrecord neer te zetten”, aldus Nuis. Coach Erben Wennemars zal net als bij Kjeld’s vorige recordvestiging, een coachende rol hebben.

Voor de vorige poging bleek een goed pak al van groot belang. Maker Bert van der Tuuk stond voor een uitdaging; een snel maar ook veilig pak maken. Dit heeft hij voor elkaar gekregen door gebruik te maken van impactfoam op de knieën, ellebogen en schouders. Ronald van den Ing zorgde voor optimale ijzers. Wat hij aangaf is dat Kjeld de meest geschikte schaatser is voor recordpogingen, omdat hij zich altijd weet aan te passen aan nieuw materiaal en omstandigheden.

Voor de vorige poging bleek een goed pak al van groot belang. Maker Bert van der Tuuk stond voor een uitdaging; een snel maar ook veilig pak maken. Dit heeft hij voor elkaar gekregen door gebruik te maken van impactfoam op de knieën, ellebogen en schouders. Ronald van den Ing zorgde voor optimale ijzers. Wat hij aangaf is dat Kjeld de meest geschikte schaatser is voor recordpogingen, omdat hij zich altijd weet aan te passen aan nieuw materiaal en omstandigheden.

Voor de vorige poging bleek een goed pak al van groot belang. Maker Bert van der Tuuk stond voor een uitdaging; een snel maar ook veilig pak maken. Dit heeft hij voor elkaar gekregen door gebruik te maken van impactfoam op de knieën, ellebogen en schouders. Ronald van den Ing zorgde voor optimale ijzers. Wat hij aangaf is dat Kjeld de meest geschikte schaatser is voor recordpogingen, omdat hij zich altijd weet aan te passen aan nieuw materiaal en omstandigheden.

Wat ook niet te missen valt bij een succesvolle recordpoging is een windshield. T/U Eindhoven heeft voor de vorige recordvestiging in samenwerking met Burnside Constructions een aeroshield ontworpen om achterop de auto te bevestigen ter bescherming van de wind. Hieraan wordt nog het een en ander aangepast qua aerodynamica voor de nieuwe poging.

Wat ook niet te missen valt bij een succesvolle recordpoging is een windshield. T/U Eindhoven heeft voor de vorige recordvestiging in samenwerking met Burnside Constructions een aeroshield ontworpen om achterop de auto te bevestigen ter bescherming van de wind. Hieraan wordt nog het een en ander aangepast qua aerodynamica voor de nieuwe poging.

Wat ook niet te missen valt bij een succesvolle recordpoging is een windshield. T/U Eindhoven heeft voor de vorige recordvestiging in samenwerking met Burnside Constructions een aeroshield ontworpen om achterop de auto te bevestigen ter bescherming van de wind. Hieraan wordt nog het een en ander aangepast qua aerodynamica voor de nieuwe poging.