en de wind catcher zaten GPS tracking apparaten. In totaal zaten er twee in Kjeld zijn schaatspak en twee op de wind catcher. Als vierde bron is de lasergun gebruikt. De GPS trackers zijn heel specifiek gebouwd voor dit soort doeleinden om snelheid in de sport te kunnen meten. Na afloop kon er dan ook een uitgebreide analyse worden gemaakt over alle data die er gemeten is.

In de video van de recordpoging kun je zien dat de snelheid live bijgehouden kon worden. Dit was natuurlijk geen gedetailleerde meting, maar een meting in compact formaat. Deze formattering was defensief ingesteld, wat betekent dat het een lagere snelheid zou tonen dan de werkelijke snelheid. Dit is waarom Erben met zekerheid kon zeggen "Kjeld je hebt de 100 km/u gehaald". Het apparaat dat dit allemaal liet zien, is wat Erben in zijn handen had.

