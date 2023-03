Precies één jaar geleden werd Kjeld Nuis de snelste schaatser ooit

Kjeld Nuis: ‘‘Het was voor mij een bijzonder en emotioneel weekend, omdat mijn opa die week daarvoor was overleden. Ik had een sterke band met hem dus mijn verdriet zat nog hoog. Ik bracht dat weekend gelukkig door met mijn ouders en vriendin. Het was een lange reis naar het Noorse Savalen. Daar aangekomen zagen we de zon ondergaan en liepen we over een ijsplaat waarvan we het einde niet eens konden zien. Het was net een scene uit Frozen, zo mooi en romantisch. En als je daar dan de volgende dag je kunstje mag doen en gesteund wordt door je dierbaren, dan moet je jezelf echt even knijpen. Ik had nog geen meter geschaatst en vond het al zo’n bijzondere ervaring. Het gevoel van zo’n hoge snelheid bereiken komt nog niet eens als eerste naar boven bij mij als ik terug denk aan mijn wereldrecord. Ik denk eerder terug aan de bijzondere trip er naar toe; het totaalplaatje telt echt voor mij!''