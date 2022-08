Ook dit jaar zal in Zandvoort op zaterdag de kwalificatie weer te bewonderen zijn. De sessie is opgedeeld in drie delen – Q1, Q2 en Q3 – waarbij telkens de langzaamste vijf coureurs geëlimineerd worden. In het slotgedeelte, Q3, nemen de snelste tien coureurs het tegen elkaar op voor poleposition. F1-coureurs hebben beperkt de tijd een kwalificatieronde te rijden die snel genoeg is om te promoveren naar het volgende gedeelte. In Zandvoort is de kwalificatie extra belangrijk omdat het een relatief smal circuit is waar het tijdens de race lastig inhalen is. De twee kombochten en de beroemde Tarzanbocht vormen daarop de uitzondering.