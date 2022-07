De kwalificatie kan volgens het huidige format gezien worden als een afvalrace. De sessie is opgedeeld in drie delen – Q1 , Q2 en Q3 – waarbij telkens de langzaamste vijf coureurs geëlimineerd worden. In het slotgedeelte, Q3, nemen de snelste tien coureurs het tegen elkaar op voor poleposition. Teams proberen de coureur zo laat mogelijk aan hun laatste vliegende ronde te laten beginnen, omdat de baan op dan maximale grip (en dus meer snelheid) biedt. Het einde van de sessie is daarom vaak het meest hectische moment van de kwalificatie.