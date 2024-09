The road to Red Bull King of the Air

Dit jaar is het alweer de 12de keer dat Red Bull King of the Air wordt georganiseerd in Kaapstad. 18 van 's werelds beste kiteboarders reizen af naar Zuid-Afrika om hun

Red Bull King of the Air vond voor het eerst plaats in Hawaii in de vroege jaren van deze eeuw, voordat het in 2013 naar Kaapstad verhuisde. Red Bull King of the Air zorgde voor veel vooruitgang in de sport op het gebied van Big Air, waarbij rijders de grenzen van hoogte, variatie, uitvoering en moeilijkheidsgraad van de trucs opzoeken om deze titel te winnen.