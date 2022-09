In je documentaire geef je aan over alles controle te willen hebben. …

Vroeger was mijn vader altijd al veel met windsurfen bezig. Hier heb ik mijn passie voor watersport meegekregen. Met de evolutie van kitegear, kreeg ik de kans om mijzelf het kiten aan te leren. Daarnaast ben ik opgegroeid naast de surfclub op het strand van Noordwijk. Het is in een stroomversnelling van een hobby en passie naar een professionele carrière gegaan. Dit was een wake-up call voor mij, dat mijn droom uit kon komen!

