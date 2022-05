De beste champions voor Red Bull Solo Q met Dinoricar

Staat je champion niet in deze lijst? Geen zorgen

. Dat betekent niet dat die champion nutteloos is. “Er is een groot grijs gebied van veel champs die ook goed zijn, maar in bepaalde situaties”, zegt Ricardino. Welke situaties dit zijn, dat hangt van veel factoren af, waardoor het ook lastig is om daar algemene tips over te geven. Dus raad Ricardino je aan om veel te spelen en om zelf langzaam de voor- en nadelen van elke champion te leren. En als je het echt niet meer weet, speel dan een champion die je goed kan, maar waarvan je ook de counters weet. Ban deze uit, en doe je best!