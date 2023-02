Maak kennis met B-Girl India die Red Bull BC One wil winnen.

B-Girl India is een van de uitgenodigde Nederlandse deelnemers om te strijden in de Top 16 van de Red Bull BC One World Final 2022 . Ontdek wat er voor nodig was om een uitnodiging te bemachtigen en haar debuut te maken tijdens de Red Bull BC One World Final.

Een throwback naar 2017

De Red Bull BC One World Final in 2017, in Amsterdam, was er een voor de breakgeschiedenisboeken. Ronde na ronde kwamen de beste breakers uit de scene naar de vloer. Ronde na ronde bloeide het in een razendsnel tempo op.

De drie-tegen-drie strijd ging door op dag twee van het Red Bull BC One Camp. De zaal was stampvol, het plafond superlaag. Een paar honderd B-Boys, B-Girls en hiphoppers stonden rond de dansvloer. Mensen klommen bovenop een stapel speakers om het perfecte uitzicht te hebben, terwijl Neguin's crew, Tsunami All Stars, uitdagende moves uitvoerde tegen drie Nederlandse kids op eigen bodem. En toen het hun beurt was om te scoren, hield de 11-jarige B-Girl India Sardjoe zich niet in. Haar lange paardenstaart zwaaide en ze veegde de vloer aan met krachtige bewegingen en een zelfverzekerde buiging. De zaal werd wild van het applaus. Er was geen twijfel mogelijk dat India voorbestemd was om naam te maken als top B-Girl.

Ik ben nooit verlegen geweest en ik ben niet snel bang... B-Girl India

"Ik ben nooit verlegen geweest en ben niet snel bang", zegt ze. "Ik begon met voetbal als verdediger toen ik zes jaar oud was, voordat ik breaken ontdekte. Ik was met veel jongens en het enige meisje op het veld, dus ik moest voor mezelf opkomen. Ik moest sterk zijn, en dat hielp me met breaken. Mijn vertrouwen kwam daaruit voort. Toen ik op mijn negende mijn eerste wedstrijd had, stond ik daar niet van, 'Oh, ik wil niet gaan.' Ik ging gewoon."

Wat schuilt er achter India?

B-Girl India is geboren en getogen in Den Haag. Haar vader is Hindi uit Suriname en haar moeder is half-Hindi en half-Nederlands. Haar jeugd werd thuis gekenmerkt door traditionele muziek en er werd veel gedanst op familiefeestjes met haar moeder, een talentvolle danseres die van bachata houdt.

"Ik begon met breaken toen ik een jaar of zeven was in 2014. Daarvoor deed ik een paar streetdance- en hiphoplessen, maar stapte over op breaking omdat ik meer avontuur wilde. Toen ik de breakers van dezelfde dansschool zag, trok breaking meteen mijn aandacht. Ik stapte in de les, ging naar de mat en zei: "Oke, laat ik dat eens proberen."

Ik deed een paar streetdance en hip-hop lessen, maar stapte over op breaking omdat ik meer avontuur wilde. B-Girl India

India verdeelde haar tijd op het veld een paar jaar lang met voetbal en dans, totdat breaken haar grootste passie werd. Ze verhuisde naar een groot hiphopcentrum in Den Haag en werd lid van de Heavyhitters crew, waar ze trainde met mentoren Ton Steenvoorden en Diogo Nogueira. Ze volgde lessen bij Shane, Rabbani en Little King.

"Mijn eerste wedstrijd was leuk omdat ik een beginner was, maar ik belandde in de halve finale. Ik denk dat mensen verrast waren omdat er niet veel meisjes waren. Ik was super nieuw, dus er was die algemene reactie van, 'Oh, we hebben haar nog niet eerder gezien, maar als ze volhoudt, heeft ze het in zich om te groeien.'"

B-Girl India zal Nederland vertegenwoordigen © Maurice van der Meijs/Red Bull Content Pool

India's breaking

Vanaf het begin richtte India zich op het zo snel mogelijk uitbreiden van haar vaardigheden en techniek.

"Als je me vraagt of breaken me makkelijk afging? Nee, absoluut niet. Ik moest veel oefenen. Ik wilde zo graag groeien. Ik trainde, trainde en trainde. Toen begon ik beter te worden," legt India uit. "In het begin was ik nooit erg muzikaal. Als het om muzikaliteit ging, had ik het niet in me, dus dat was iets wat ik veel moest oefenen. Dit was samen met mijn top rock iets wat ik moest versterken en ontwikkelen. Ik had altijd zoiets van 'sneller, sneller, sneller. Het is pas dit laatste jaar dat ik rustiger ben en me kan concentreren op de muziek."

In 2022 is India lid van de Heavyhitters crew en Hustlekids, en ze is erg geïnspireerd door haar crew en is dol op de manier waarop ze dansen. Haar andere breaking invloeden zijn B-Girl Vanessa uit Portugal en mede-crewlid B-Boy Menno , die wereldwijd gerespecteerd wordt voor het creëren van een van de meest originele stijlen in de breaking scene.

Toen India gevraagd werd haar eigen stijl te onthullen, antwoordde ze: "Ik heb er geen, maar ik heb een kenmerkende breakstijl die je kunt onderscheiden als je mijn bewegingen als mij ziet. Ik heb een zeer krachtige creatieve en dynamische stijl met allround flows. Ik focus graag op de details en slides in mijn combo's, wat het vloeiender maakt. Bijvoorbeeld een head swipe met een back slide en het vasthouden van mijn voeten."

India heeft een lange lijst van overwinningen om trots op te zijn, waaronder het winnen van de B-Girl categorie op het NK Breaking Championships 2022 in Nederland en de tweede plaats bij Outbreak.

"Dit is het eerste jaar dat ik begon te reizen en B-Girl battles op hoog niveau deed. Ik denk dat Outbreak tot nu toe de prestatie is geweest waar ik het meest trots op ben. Ik werd tweede, maar het was goed om er gewoon voor de ervaring bij te zijn. Ik had echt plezier in elke ronde, van de Top 16 tot de halve finale. Het voelde echt fijn."

India doet de notenkraker windmolen in de eindstrijd van Legit's Blast © Little Shao

De balans bewaren: kwaliteit boven kwantiteit

In minder dan tien jaar tijd heeft India veel gereisd en een goede reputatie, bekendheid en fanbase opgebouwd. Nu ze haar laatste jaar van de middelbare school nadert, is ze selectiever in het bijwonen van evenementen om een balans te vinden tussen goede cijfers en het tempo van haar breakcarrière.

"Tijdens de eerste jaren op de middelbare school was het niet zo moeilijk om beide in balans te houden. Maar nu moet ik me voorbereiden op die grote breakwedstrijden zoals de Red Bull BC One World Final in New York en me blijven concentreren op school, dus dat is een uitdaging. Ik wil dit jaar afstuderen, dus dat zal ik doen door me te concentreren op de breakwedstrijden op hoog niveau en niet naar elke wedstrijd gaan."

Maar dat is niet de enige reden waarom B-Girl India de nadruk legt op kwaliteit boven kwantiteit. "De grootste uitdaging voor mij zijn alle battles vlak na elkaar. Ik wil er fris uitzien. Ik hou niet van dezelfde bewegingen. Als ik zaterdag moet vechten en het weekend daarop weer, wil ik alles veranderen, en ik denk dat als je zo vaak strijdt dat moeilijk kan zijn."

Met haar 16 jaar had India eindelijk de leeftijd om haar stempel te drukken op de Red Bull BC One Cypher Holland, maar in plaats daarvan kreeg ze tijdens de battle een prestigieuze wildcard en werd haar verteld dat ze rechtstreeks naar de World Finals in New York zou gaan.

"Dit jaar was mijn doel Red Bull BC One te halen. Ik lette niet op andere evenementen, maar dat ga ik volgend jaar zeker wel doen. Ook zou ik graag het Nederlandse team willen vertegenwoordigen. Voor nu is Red Bull BC One mijn grootste doel." India onthult. "Het winnen van de Red Bull BC One Cypher Holland was mijn belangrijkste focus en ik was er echt goed op voorbereid. Ik was klaar om te battelen, maar ik mag niet klagen. Toen ze naar me toe kwamen en me het nieuws vertelden dat ik rechtstreeks naar de World Final ging, was dat echt bijzonder. Ik had het echt niet verwacht. Ik begon te huilen. Het is gek om te bedenken dat dit het eerste jaar is dat ik oud genoeg ben, en ik nog nooit de Red Bull BC One Cypher gedaan heb!"

Het is gek om te bedenken dat dit het eerste jaar is dat ik oud genoeg ben, en ik nog nooit de Red Bull BC One Cypher gedaan heb! B-Girl India

Als India niet aan het breaken is, kijkt ze graag naar Afro dance voor de muziek en de stijl. Ze luistert naar een mix van Nederlandse rap, Burna Boy en Adele. Verder houdt ze ook van chillen met haar vrienden, familie en van voetballen.

"Mijn familie is echt een grote steun. Mijn vader heeft me door heel Nederland gebracht om te oefenen en vindt het nooit erg om me een of twee uur ergens naar toe te rijden. Mijn moeder en waarschijnlijk ook mijn tante en mijn nichtje komen mee naar New York om me aan te moedigen."

B-Girl India hoopt in de toekomst breaking te combineren met haar liefde voor reizen en naar Japan en Brazilië te gaan. Uiteindelijk wil ze haar ervaring in het breaken delen door les te geven aan andere jongeren.

India and Lee were announced as World Final wildcards © Maurice van der Meijs / Red Bull Content Pool

In de toekomst...

Voorlopig kijkt ze ernaar uit om zich te herenigen met haar internationale breakersfamilie. "Ik vind het echt leuk als we allemaal naar een evenement gaan, zoals Red Bull BC One en samenkomen met al onze vrienden uit de hele wereld. Om iedereen weer te zien, te dansen en bij te praten is echt leuk. Het maakt me niet uit tegen wie ik het opneem in de B-Girl bracket, want het zijn alle top B-Girls van over de hele wereld. Ik weet gewoon dat het een geweldige strijd wordt en voel dat ik op dat podium sta met vrienden."

Als het op battles en breaken aankomt, ben ik altijd strijdlustig geweest en niet verlegen... B-Girl India

Ze sluit af met advies voor andere ambitieuze B-Girls: "Ik hou er echt van om te breaken als het publiek super enthousiast is. Ik dans beter als ik veel energie heb en als ik die vibe van het publiek mee krijg. Als het op battlen en breaken aankomt, ben ik altijd super strijdlustig en niet verlegen geweest. Dus mijn advies voor jonge breakers is: 'Wees niet verlegen. Als het fout gaat, probeer het opnieuw. Blijf doorgaan. Geef nooit op en houd je niet in."