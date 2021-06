De leukste clubs waar je dit weekend helemaal los kan gaan

Amsterdam

26 juni: De Opening @ Chicago Social Club

Een jaar en 4 maanden is het geleden dat “De Soos” gevuld was met dancing people. Aanstaande zaterdag is het wachten voorbij, en gaan de deuren weer open voor een onvergetelijke eerste avond.

27 juni: The First Dance by No Art @ IJland

Eigenlijk was de datum voor het eerste feestje van No Art pas op 2 juli . De vraag was alleen zo groot en de jeuk aan de handen en voeten zo erg dat ze besloten hebben nog een feestje een week eerder te organiseren. Zondag 27 juni gaan de handjes eindelijk weer de lucht in bij IJland in Amsterdam.

28 juni: Oud & Opnieuw @ Paradiso

Heb je afgelopen jaarwisseling een goed feest gemist? Geen probleem! Bij Oud en Opnieuw haal je de schade in. Een beroemd en berucht concept waarbij doorgaans aan het einde van het jaar het 12 uur moment elk uur opnieuw wordt beleefd. Dat is natuurlijk garantie voor een top avond.

1 juli: Lipstik @ Lovelee

De Lovelee heeft haar deuren geopend eind 2019 en helaas vrij snel alweer het laatste feestje moeten geven. De club is verbouwd tot zeker een van de mooiste clubs van Amsterdam en ook zij staan te springen om eindelijk weer te doen waar ze voor zijn gemaakt.

Dansen maar! © Tom Doms

Utrecht

25 juni: Re-opening Night @ Club BASIS + 26 juni: 15H Rave @ Club BASIS

De underground, industriële Club BASIS is gevestigd aan de Oudegracht. Eindelijk mogen zij de deuren weer openen aankomend weekend en ze pakken uit met de volgende, dikke line-ups voor twee House en Techno avonden.

26 juni: Back Together @ Club Maggy

Club Maggy, the urban club of Utrecht, is gelegen aan de Oudegracht. Ook zij openen dit weekend weer de deuren met het volgende evenement, waar ze beloven dat al je fantasieën en dagdromen over die hete zwoele avonden in de club waar gemaakt worden. En waar de lekkerste hitjes en tunes van je favoriete DJ’s gedraaid worden.

Scheveningen

26 juni: Let’s Go @ Colorado Charlie

Openingsweekend bij Colorado Charlie waar je eindelijk grootheden zoals Michel de Hey & Chris Stussy weer kan bewonderen. Dit is een van de toplocaties op het zwarte pad in Scheveningen. Dit is een klein voorproefje van hoe de zomer er op deze locatie uit zal zien. De perfecte combinatie van grote namen in een comfortabele omgeving. Naast de feesten kan je hier genieten van de best lopende cocktail op dit moment: Gin Melon. Ook kan je dit combineren met een hapje en een dansje.

26 juni: Happy Feelings at the Beach @ Strandclub WIJ

Mocht je nog nooit op een ‘Happy Feelings’ feestje zijn geweest, is dit een absolute must voor aankomende zomer. Niet alleen belooft het een onwijs gezellig openingsweekend te worden maar ook de rest van de zomer ziet er goed uit.

Oh, what a night! © Arenda de Hoop

Rotterdam

25 juni: Give Soul The Return @ Club Munch

The new kid in town, Club Munch, opent haar deuren om 00:01 komende vrijdagnacht! Loop lekker binnen en maak er een onvergetelijke avond van.

25 juni: Michel de Hey @ Toffler + 26 juni: Chris Stussy @ Toffler

In hartje Rotterdam bevindt zich aan de Weena de ondergrondse nachtlub Toffler. Toffler gaat spetterend van start en gaat beide dagen feesten. Het eerste feest start vrijdagnacht om 00:01 uur.

Be there or be square!

Hoe kom ik de clubs weer in?

Voor clubs heb je een toegangsbewijs nodig. Wij adviseren je vrijdag of zaterdag te laten testen, just to be sure en mag je overal in.

Plan een afspraak voor een corona test v

De test is gratis en je hebt de uitslag binnen 1 uur.

2. Download de Corona Check app

Je moet deze app hebben om een toegangsbewijs te creëren. Alleen een negatieve testuitslag is niet genoeg.

3. Ben je al volledig gevaccineerd? Zet dit dan ook in de Corona Check app om overal binnen te mogen!