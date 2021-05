De beste terrassen van Breda

Gelegen in het mooie en historische Valkenbergpark, is het

dé plek om even te ontsnappen aan de drukte van de stad, zonder daarbij het centrum te hoeven verlaten. Het is in 2020 overgenomen door twee gedreven Bredanaars die een kans zagen om een mooie plek te bouwen in het Valkenberg. Door de frisse ideeën is deze plek in een korte tijd ontpopt tot een ware hotspot in Breda. Je kan hier heerlijk genieten in het park van een koud drankje in een prachtig park.