Levi: "Een penaltyserie is vaak spannender dan de wedstrijd zelf"

Levi de Weerd lijkt alles te hebben. Op jonge leeftijd wist hij dankzij zijn enorme talent voor FIFA zichzelf in de kijker te spelen bij Team Gullit en staat hij onder contract bij zowel Red Bull als Ajax. Toch is het de slechts 18-jarige niet komen aanwaaien. We spraken Levi omdat we benieuwd waren: hoe houd jij je hoofd koel wanneer er ontzettend veel druk op je staat?

Meest stressvolle moment

Het avontuur voor Levi begint al op 12-jarige leeftijd, wanneer hij zichzelf online keer op keer weet te bewijzen. Hij staat als jochie bekend als de beste online-speler in de regio en met stip op nummer 1. Het zorgt ervoor dat hij een email krijgt van Team Gullit, een mail die hij in eerste instantie niet opent. Pas als na een aantal maanden de organisatie zich opnieuw meldt, gaat Levi naar zijn vader. Die raadt hem aan om contact te leggen en te zien waar het schip strandt.

Een wervelwind breekt aan. De organisatie wil maar wat graag de talentvolle Levi vastleggen. “Toen ben ik op gesprek gegaan bij het kantoor in Alkmaar waar ze nu nog zitten, en toen mijn eerste contract getekend”, zegt Levi.

Omdat hij nog te jong is om in officiële toernooien te spelen breekt een periode aan dat hij zich via online toernooien kan bewijzen. Dat gaat goed, en op zijn zestiende is het dan eindelijk zover. Hij is oud genoeg om aan de officiële toernooien mee te doen en hij betreedt het Europees Kampioenschap . Dat is waar hij het meest stressvolle moment van zijn leven meemaakt.

Druk niet uit te leggen

“De druk is iets wat ik nog nooit had ervaren”, zegt Levi. “Ook niet met voetbal.” De superster-in-de-dop voetbalde in zijn jeugd bij onder andere Vitesse en Twente, twee namen die laten zien dat de jonge Levi toch zeker wat in huis had. Wat is er dan zo anders? “Ik was gewoon nog nooit zo zenuwachtig. Het is bijna niet uit te leggen aan mensen die niet op dit niveau spelen, maar ik denk [dat FIFA] misschien wel van alle sporten één van de meest mentale sporten is . De druk is heftiger, omdat je vaak alleen speelt. Met voetbal heb je een selectie van 23 man, dus dan is die druk ook verdeeld."

Het is de finale van zijn eerste offline toernooi, het EK. Op het spel staat 15.000 dollar . Een krankzinnig bedrag voor een 16-jarige. Zijn tegenstander was de Britse Tom “Tom” Leese die op dat moment gezien werd als de beste speler in de scene. De gedoodverfde favoriet tegen het jonge fenomeen. Tom neemt al vroeg de leiding. Daarna scoort hij nog een keer. En een derde volgt al snel. “Die goals, dat waren momenten dat ik echt mijn billen samen kneep”, zegt Levi over dat moment.

Toch is dat wat hij nodig heeft om de schakel om te zetten, en valt de stress van hem af. Hij heeft niets meer te verliezen . De wedstrijd kantelt in zijn voordeel en Levi weet een krankzinnige comeback te voltooien. Met 5-3 wint hij zijn eerste Europees Kampioenschap. “In het begin had ik na dagen gewoon van de adrenaline hoofdpijn en kon ik helemaal niets eten."

Gewend geraakt, maar toch…

Die nare gevolgen zijn ondertussen minder geworden. De overwinning is pas het begin van zijn carrière, en met de ervaring die hij in de twee jaar daarna heeft opgedaan is er voor Levi weinig over van die oorspronkelijke druk. Althans… als hij ten minste geen penalty’s hoeft te nemen. “Ik ga er nooit vanuit dat ik naar een penalty serie ga, maar als die er eenmaal is dan is het meestal headset af en zien waar ik beland… tenzij ik diegene ken”, voegt hij toe. “ Anders is het gewoon hopen dat je tijdens de serie in iemands hoofd kan kruipen. ”

Gelukkig is die druk iets minder heftig bij Levi’s Perfect Strike. “Dat is meer bedoeld voor de leuk en de gezelligheid. In dat opzicht is het een andere vibe. Maar een penalty serie op zich is veel spannender dan een pot zelf. Normaal gesproken ben ik dan veel meer zenuwachtig”, geeft hij toe. Tijdens Levi’s Perfect Strike zal dat wel goed zitten. “Als we dan tegenover elkaar zitten ga ik wel proberen om te trash talken. Iemand helemaal gek maken zeg maar”, besluit Levi.

Levi’s Perfect Strike

De angst voor penalties heeft Levi omgezet in zijn eigen FIFA-penaltytoernooi: Levi's Perfect Strike. In totaal doen er acht duo’s mee, waarvan jij er ook één kan vormen. Ben jij goed in FIFA 23? En dan met name in penalties? Schrijf je dan in voor Levi’s Perfect Strike . Uiteraard ben je op 13 januari ook als bezoeker van harte welkom , of kun je het gehele toernooi volgen via het Twitch-kanaal van Levi .