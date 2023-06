Hoe Levi en Olle zich kwalificeerden voor het WK FIFA

Olle Arbin en Levi de Weerd zijn zo een beetje de meest bekende namen in FIFA, vooral in de afgelopen paar jaar. De twee hebben zoveel bereikt als individuele spelers , maar spelen als duo voor TG.NIP - een samenwerking tussen Team Gullit en Ninja in Pyjamas - bleek lastiger. Dus hoe zijn Olle en Levi één van de favorieten geworden om de FIFA eWorld Cup te winnen in FIFA 23? Laten we het ontdekken!

Culturele verschillen

Op het hoogste niveau presteren betekent vaak samenwerken met mensen uit alle lagen van het leven , waaronder verschillende culturen, landen en visies. Dit is niet altijd makkelijk, en iets waar Levi en Olle aan het begin mee worstelden. "Zweden zijn, denk ik, een beetje bang, of nou ja, hoe zal ik het zeggen, ze willen niet arrogant lijken. Nederlanders zijn veel directer als het gaat om communicatie", zegt Olle.

TG.NIP-coach Renzo Oemrawsingh merkte dit ook op toen ze als team begonnen. " De visies van Levi en Olle zijn tegenovergesteld aan elkaar . Olle durfde in het begin niet tegen Levi in te gaan en werd onzeker als Levi een opmerking maakte of zuchtte."

Van tegenslag word je sterker

Het eerste grote FIFA-toernooi waar Levi en Olle samen speelden, was de FIFA 22 Global Series TOTS Cup. Ze bereikten de finale en stonden tegenover Fnatic, een van de beste teams ter wereld op dat moment, volgens Olle. "Ik denk dat dat het moment was waarop we een beetje geïrriteerd begonnen te raken. We vertrouwden elkaar niet. Het voelde meer alsof we tegen elkaar speelden in plaats van met elkaar ", vertelt Olle.

Ze verloren de finale van Fnatic. "Ik dacht gewoon, dit kan niet gebeuren. Dat was het dieptepunt voor ons. Ik haat het gewoon om te verliezen." Levi reflecteerde ook op dat moment. "Ik hou ervan om de controle te hebben, en dat hadden we niet. Toen we verloren, maakte ik een opmerking waarvan Olle dacht dat het op hem gericht was. Maar dat was niet zo", zegt Levi.

Maar zoals we allemaal weten, valt er altijd iets te leren, zelfs uit de meest lastige situaties. " Het kostte me lang om dat niet persoonlijk op te vatten . Maar nu vind ik Levi zijn manier van communiceren geweldig. Als hij iets zegt, weet ik dat hij het meent. Het voelt alsof we nu ook meer vertrouwen in elkaar hebben", merkte Olle op.

Onverslaanbaar

Het volgende grote toernooi voor Olle en Levi was de EA Sports Cup . Via dit toernooi kon de winnaar zich kwalificeren voor de FIFA eWorld Cup - het grootste FIFA-toernooi voor teams in het jaar. TG.NIP maakte indruk tijdens de EA Sports Cup, ze verloren geen enkele wedstrijd tijdens het hele toernooi en versloegen hun rivalen Fnatic in de finale met een verpletterende score.

"Ik heb altijd het gevoel gehad dat we een van de beste duo's waren . Zonder de overwinning zouden we waarschijnlijk niet gekwalificeerd zijn voor de eWorld Cup en zou het vandaag de dag een heel ander verhaal zijn", zei Arbin.

Olle Arbin FIFA 23 © Tom Bergman Levi de Weerd playing FIFA 23 © Tom Bergman Levi de Weerd drinking Red Bull while playing FIFA © Tom Bergman Levi and Olle fist bump FIFA 23 © Tom Bergman

Gedachten op één lijn, klaar voor het wereldkampioenschap

Levi en Olle hebben nu bijna twee jaar samen getraind. Vooral met het oefenen om hun gedachten op één lijn te brengen, volgens coach Renzo. Team Gullit-coach Jelte Golbach geeft ook zijn mening. "Het gaat vooral om het zoeken naar patronen, zowel in hun spel als in hun tegenstanders. Het is niet iets dat je één keer ziet en kunt doen. Het kost veel tijd en oefening", vertelt Jelte.

Olle en Levi hebben de hulp ingeroepen van het Red Bull Athlete Center om te zien waar ze zich zowel fysiek als mentaal kunnen verbeteren. Ervoor zorgen dat hun lichamen in vorm zijn en hun geest scherp houden, zal van enorm belang zijn in hun strijd tijdens de FIFA eWorld Cup.

"Het belangrijkste dat we dit jaar hebben geleerd, is om elkaar te vertrouwen en altijd vertrouwen in elkaar te hebben . We zijn nu hét te kloppen team na het winnen van het op één na grootste 2v2-toernooi. Nu resteert alleen nog de grootste trofee", concludeerden Levi en Olle.

Het FIFA eWorld Cup voor teams vindt plaats in Riyad, Saudi-Arabië, van 6 juli tot 9 juli . Met een totale prijzenpot van 300.000 dollar en een van de grootste titels die er te winnen zijn: het beste FIFA-team ter wereld.