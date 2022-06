Het toernooi wordt gespeeld in het spel FIFA 22. In totaal zijn er drie rondes die gespeeld worden: de kwartfinale, de halve finale en de finale zelf . De kwartfinale en de halve finale zijn in het best-of-three-formaat. Dat betekent dat een team twee potjes moet winnen om de wedstrijd in zijn geheel te winnen. De finale is een best-of-five, wat betekent dat een team drie potjes moet winnen om de trofee in de wacht te slepen: de FIFA 22 Penalty Cup.