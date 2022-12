Doe mee met Levi's Perfect Strike!

Na een succesvolle mini-editie in de zomer, is Levi's Perfect Strike volgende maand terug. Dit keer groter dan ooit. Het evenement vindt plaats op 13 januari om 18:00 in de Westerunie in Amsterdam . Het toernooi wordt live uitgezonden op Twitch.

Wat is Levi's Perfect Strike?

Levi's Perfect Strike is hét FIFA 23 penaltytoernooi van Nederland. Acht duo's nemen het tegen elkaar op in een penaltyreeks. De winnaar gaat door naar de volgende ronde, de verliezer ligt uit het toernooi. Maar dat is niet alles, want er is ook een challenge kamer . Hierin moeten de verliezers een uitdaging voltooien, zoals het eten van een hete peper.

Er zijn in totaal drie rondes: de kwartfinales, halve finales en grote finale . De kwartfinales worden gespeeld in een best-of-three format; je moet dus twee keer winnen om door te gaan naar de volgende ronde. De halve finales in een best-of-five, waar je dus drie keer moet winnen om in de finale te belanden. In de grote finale nemen de twee beste duo's het tegen elkaar op in een best-of-seven.

Welke duo's doen er mee?

Op 14 december kondigen we alle duo's aan , met uitzondering van het duo dat wordt geselecteerd aan de hand van de inschrijvingen. Houd onze socials in de gaten, of kom op die datum nog eens terug op onze website. We kunnen alvast verklappen dat er naast esporters ook wat bekende influencers en artiesten mee zullen doen.

Valt er nog wat te winnen?

Uiteraard! Naast een mooie unieke bokaal, krijgt het winnende duo ook een geheel verzorgde trip naar een wedstrijd van RB Leipzig .

Doe zelf mee, kom langs of kijk live op Twitch!

Ben jij goed in FIFA 23, en dan met name in het nemen van penalties? Schrijf je dan in voor Levi's Perfect Strike! We kiezen twee FIFA-kampioenen uit die mee mogen doen met het toernooi. Let op, de inschrijvingen sluiten op 3 januari 2023 om 23:59.

Ook kunnen jij en jouw vrienden een gratis ticket claimen om langs te komen. Er zal naast het toernooi zelf genoeg te doen zijn én er is een after party. Hopelijk zien we jou dus op 13 januari in de Westerunie in Amsterdam.

Mocht je niet naar de locatie kunnen komen, maar wil je het toch vanuit thuis volgen: dat komt goed uit, want het geheel wordt live uitgezonden op het Twitch-kanaal van Levi de Weerd en Red Bull Nederland .