De eerste Levi’s Perfect Strike is een feit. In het sfeervol verlichte hoofdkwartier van Team Gullit legden de zestien beste FIFA-spelers in het land aan vanaf de (virtuele) stip om te bepalen wie zich de absoluut beste penaltynemer van het land mocht noemen. Dat werd een pittige strijd, niet alleen vanwege de vlammende penalties die in FIFA 22 werden genomen, maar ook vanwege de straffen die op het spel stonden.

Levi's Perfect Strike arena © Ali Mousavi

Als je namelijk tijdens een penalty shootout een panenka scoorde, dan kreeg je tegenstander een strafpunt. Miste je een panenka, dan kreeg jouw team een strafpunt. In de kwartfinale betekende deze strafpunten dat je per strafpunt een kontje knal zou ontvangen in het strafhok van de arena. Daar lieten de spelers hun echte voetbalkunsten zien.

Vaak bleek de strategie van de spelers om de bal zo hard mogelijk te poeieren. Soms had dat succes en hoorde je een bevredigende knal uit het hok komen, maar vaker nog hoorde je de bal tegen het doek suizen. Eén keer hoorde we ook een harde knal en bleek dat een speler in zijn enthousiasme het Levi’s Perfect Strike-bord kapot had geschoten tot hilariteit van alle aanwezigen.

Levi en de commentatoren © Ali Mousavi

Na een korte maar hevige kwartfinale kwamen we in de halve finale terecht, waar de regels hetzelfde bleven, maar de straffen veranderden. Nu was het zo dat het team met de meeste strafpunten aan het einde van de wedstrijd een hete peper moest eten . Team Renzo en Dennis was het eerste team dat deze straf moest ondergaan. Het team besloot om de peper – een Madame Jeanette – te delen en onder een geroep van “Nee, het valt echt mee”, wisten de twee spelers zich staande te houden. Het was een paar minuten later dat ze spijt zouden hebben van die opmerking toen de hitte begon toe te slaan.

In de tweede halve finale van het toernooi waren het Tjardo en Luca die het onderspit dolven en na twee strafpunten eraan moesten geloven. De peper die ze moesten eten was de gevreesde ghost pepper (naga jolokia), en Tjardo en Luca hadden er absoluut geen zin in. Hier waren de reacties een stuk sneller dan bij Renzo en Dennis, en Tjardo had het duidelijk moeilijk met de peper. Met tranende ogen klokte hij een Red Bull weg, maar het mocht maar weinig baten.

In de finale namen Team Levy en Marc het op tegen Team Manuel en Collin. Naast de eeuwige roem stond ook nu weer de ghost pepper op het menu voor het team dat de finale zou verliezen. De wedstrijd ging gelijk op. Manuel en Collin pakte de eerste pot, maar Levy en Marc kwamen sterk terug en maakten het 1-1. De derde wedstrijd was wederom een titanenstrijd, maar Levy bleef ontzettend scherp schieten. In de vierde wedstrijd misten Manuel en Collin twee belangrijke penalties waardoor Levy en Mark de laatste penalties goed konden binnenschieten. Het team van Levy en Marc won de finale en kon de trofee mee naar huis nemen. Daarnaast kregen de heren een entreekaartje voor een festival naar keuze.

Collin verloor de onderlinge wedstrijd steen-papier-schaar en besloot de peper in één hap naar binnen te jensen . Ook hij wist de hitte van de peper maar nauwelijks onder controle te krijgen en begon te smeken om ijs. Uit solidariteit at Manuel ook een beetje van de peper en, hoewel hij zei dat het “net zoals thuis” was, zijn de meningen verdeeld over de vraag of hij hier de waarheid sprak.

Uiteindelijk verliet iedereen met een glimlach het hoofdkwartier van Team Gullit, sommigen met een pittige nasmaak, anderen met een prachtige trofee. Maar dat het een succes was geworden, daar was iedereen het over eens.