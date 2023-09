Als reservecoureur sta je altijd op stand-by. Hoe veilig de autosport tegenwoordig ook mag lijken, een ongeluk zit in een klein hoekje. Of, zoals in het geval van Liam Lawson, in de Hugenholtzbocht. Nadat Daniel Ricciardo in deze krappe kombocht in de muur terechtkomt in een poging de gespinde Oscar Piastri te ontwijken, breekt hij een middenhandsbeentje en moet supersub Lawson zich halsoverkop voorbereiden om het rest van het weekend af te maken. Tijd om na te denken heeft de 21-jarige racer uit Hastings, Nieuw-Zeeland, niet. Het is handelen, handelen, handelen.

De omstandigheden zijn allesbehalve ideaal tijdens Lawson's debuutweekend © Lars Baron / Getty Images / Red Bull Content Pool

En handelen, dat doet Lawson. In compleet ongunstige omstandigheden, welteverstaan. Het weekend in Zandvoort is even chaotisch als het publiek oranjegekleurd. Niet in de laatste plaats vanwege het voortdurende veranderende weer. Desondanks houdt de kiwi zich staande, met als resultaat een respectabele dertiende finishplaats. Lawson eindigt zelfs voor teamgenoot Yuki Tsunoda. Als de invaller het een week later opnieuw mag proberen op Monza – nu wél een volledig weekend – bewijst hij wederom waarom hij deze rol al sinds begin 2022 bekleed voor Red Bull. Het team kan op hem rekenen, ongeacht de timing. Maar waarom staat Lawson zo hoog aangeschreven?

Eerste stappen

Het verhaal van Liam Lawson begint in Nieuw-Zeeland. Een land dat vele grote namen uit de autosport heeft voortgebracht. Bruce McLaren en Scott Dixon, om er een paar te noemen. De familie Lawson doet zelf niet aan racen, maar ze volgen het wel. Als de kleine Liam snelle auto’s op tv ziet, raakt hij op slag verliefd. Hij moet dat ook doen. Zijn eerste kart krijgt hij op zesjarige leeftijd, een jaar later rijdt hij zijn eerste race. Lawson blijkt een aardig potje te kunnen sturen; zo stapt hij op zijn dertiende in de formulewagens. Twee jaar later heeft het toptalent de nationale kampioenschappen uitgespeeld. Op naar Australië.

Lawson schittert meteen in Red Bull-kleuren © Dutch Photo Agency / Red Bull Content Pool

In beeld bij Red Bull

Eenmaal uit Nieuw-Zeeland vertrokken begint het balletje snel te rollen voor Lawson. Sterke prestaties in Formule 4-kampioenschappen in Australië en later Duitsland brengen hem op de radar van Red Bull, maar het is zijn optreden in de Toyota Racing Series en het winnen van de New Zealand Grand Prix die de doorslag geven en hem een gekoesterde plek in het Red Bull Junior Team opleveren. Die kans laat hij niet door de vingers glippen: met de steun van Red Bull maakt hij de opstap naar de Euroformula Open, Formule 3 en de Formule 2 – met succes. Overal waar hij gaat of staat weet hij te winnen, bijna altijd op debuut.

Manusje van alles

Bij het Red Bull Junior Team ontpopt Lawson zich al gauw tot een manusje van alles. In 2021, zijn derde jaar bij de academie, wordt zijn talent op de proef gesteld middels een intensief dubbelprogramma waar hij als rookie zowel de Formule 2 als de hervormde DTM moet zien te temmen. Dat lukt aardig. Tegen alle verwachtingen in zijn het juist de toerwagens van de DTM waarmee hij het meeste succes kent, en dat als teamgenoot van F1-coureur Alex Albon. Lawson heeft ingaande het laatste raceweekend één hand aan de kampioenskroon, maar een schandalige inhaalpoging van Kelvin van der Linde aan de start van de slotwedstrijd slaat die droom aan diggelen.

Lawson wint met Red Bull het teamkampioenschap © Julian Kroehl / Red Bull Content Pool

Lawson heeft met zijn klasse genoeg bewezen om in 2022 promotie te maken tot reservecoureur voor de Formule 1-teams van Red Bull. Stilzitten doet hij dat jaar niet; in zijn sophomore season Formule 2 scoort hij drie overwinningen en nog vijf podiumplaatsen op weg naar een derde klassering in het kampioenschap. Wegens het vertrek van Pierre Gasly bij AlphaTauri wordt de Red Bull-pupil met dit stoeltje in verband gebracht, maar Helmut Marko besluit buiten zijn vijver te vissen en kiest Nyck de Vries. Lawson wordt op het vliegtuig naar Japan gezet voor een nieuwe uitdaging: Super Formula.

De wereld aan zijn voeten

Geheel in zijn stijl maakt de veelzijdige Lawson ook in de Super Formula furore door direct te winnen. De getalenteerde kiwi schrijft nog twee races op zijn naam en eindigt tot het raceweekend in Motegi geen enkele keer buiten de top vijf. Met nog twee races op de planning – een Suzuka doubleheader aan het eind van oktober – is Lawson één van drie coureurs die nog beslag kan leggen op de titel.

Lawson ook in de Super Formula op zijn plek: vooraan © Dutch Photo Agency / Red Bull Content Pool

Die titel staat inmiddels op een laag pitje. De week na het tumultueuze weekend in Motegi gaat zijn ultieme droom in vervulling wanneer hij als invaller voor Ricciardo zijn F1-debuut moet maken. In twee Grands Prix heeft de Junior zijn visitekaartje afgegeven door betrouwbare prestaties te leveren en voortreffelijke racecraft te tonen. Kwaliteiten die de fundering vormen van een goede F1-coureur. Vanwege de snelle wereld van Formule 1 is het niet te zeggen hoe het verhaal van Lawson zal verlopen, maar als hij zo doorgaat, hebben we het laatste over hem zeker nog niet gehoord.