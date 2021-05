Met deze 10 tips wordt studeren makkelijker!

Loopt het studeren nog niet van een leien dakje en voelt je geheugen als een zeef? Geen zorgen! Met de tips hieronder ben je helemaal klaar om erin te vliegen!

1. Zie het niet té groots

100 pagina's studeren op één dag mag dan voor sommigen wel lukken, toch is het beter om je leerstof op te delen in kleinere hoeveelheden die je dan vaak herhaalt.

Zo geef je je hersenen genoeg tijd om alles te verwerken en moeten ze geen overuren draaien met risico op overbelasting. Zeker voor studenten die een taal studeren, is dit een gouden tip!

2. Maak een samenvatting van je samenvatting

Je samenvattingen samenvatten geeft je een duidelijk en compleet overzicht. Het helpt je ook om de leerstof beter te onthouden omdat je zo alles al een paar keer doorlopen hebt voordat je echt begint met studeren. Kortom: samenvattingen zijn je beste vriend.

3. Times New Roman for the win

Maak jij je samenvatting digitaal? Let er dan op dat je zoveel mogelijk het lettertype Times New Roman gebruikt. Over het esthetische aspect van het lettertype valt te discussiëren, maar onderzoek heeft wel aangetoond dat dit lettertype het best en snelst leesbaar is. Handig! Want 'time is money' wanneer je aan het studeren bent.

4. Schreeuw het van de daken

Oké, schreeuwen hoeft nu ook weer niet, maar je leerstof hardop zeggen en herhalen kan wel helpen om het beter te onthouden. Bovendien is het ook de ultieme test om te zien of je echt goed begrijpt wat je net hebt gestudeerd. We raden je aan om oordopjes te geven aan je huisgenoot, ouders of vriend(in).

5. Kauwen, kauwen en nog eens kauwen

Wist je dat onderzoek heeft aangetoond dat kauwen je concentratie bevordert? En met een kauwgom in je mond, kan je ook geen chips, chocolade of snoep naar binnen werken... Win-win!

6. Een lekker geurtje doet wonderen

Spuit tijdens het studeren een bepaalde geur in je kamer en gebruik die geur ook op de dag van je tentamen. Dit kan je helpen om bepaalde herinneringen aan de leerstof op te roepen. En om fris te blijven als je geen tijd meer gehad hebt om te douchen...

7. De Pomodorotechniek

Geen nieuw pastarecept, wel een heel efficiënte studeertechniek waarbij je steeds 25 minuten studeert en daarna 5 minuten pauze neemt. Dit herhaal je 4 keer, en daarna pauzeer je 30 minuten - ideaal voor een korte powernap. Door je dag in te delen in zulke tijdslots, zal je tijdens het studeren zelf minder afgeleid zijn.

8. Elimineer. Elke. Afleiding.

Of toch zoveel mogelijk. Probeer te studeren in een ruimte waar je niet afgeleid kan worden door dingen die leuker zijn dan studeren (lees: alles). En je telefoon? Die laat je beter achterwege. Al is dat vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Gelukkig bestaan er tegenwoordig heel wat apps waarmee je andere apps kan uitschakelen of blokkeren voor een bepaalde tijd!

9. Mozart is je nieuwe study buddy

Luister je graag naar muziek terwijl je studeert? Dan is klassieke, rustige muziek de beste keuze. Vooral de hits van Mozart zouden een positief effect op je hersenactiviteit hebben.

10. Eat, SLEEP, study, repeat

Een nachtje doorstuderen net voor je examen? Dat is - in tegenstelling tot wat velen denken - geen goed idee. Je lichaam en je hersenen hebben namelijk genoeg nachtrust nodig om alle opgenomen leerstof te kunnen verwerken. Slapen is dus minstens even belangrijk als studeren. Wie had dat gedacht?

Succes!