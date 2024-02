Sneak peek van de line-up van Red Bull Unforeseen

Red Bull Unforeseen gaat om het ontdekken van onverwachte party’s. Zo zullen we je vanaf zeven uur in de avond tot één uur in de nacht alles brengen wat je niet verwacht.

Maar wat kun je wél verwachten? Maar liefst acht verschillende stages . In BRUTUS in Rotterdam kun je gaan verdwalen in ruimtes die worden gehost door De Witte Aap, Pretty Girls Like Trap Music, Bound45, Supermercado, Atelier van Lieshout en KFC. En Expand Rotterdam en Mono hosten een eigen ruimte in BITTER. De line-up is een combinatie van live-acts , dj’s uit verschillende genres en Rotterdamse kunstenaars , dus scoor nu snel je tickets . Check hieronder alvast een voorproefje.

01 Zep [live] bij Brabo (19:00 – 20:30)

Het is helemaal niet zo gek om Zep op dit moment tot een van de meest innovatieve drummers te bestempelen. Op TikTok en Instagram combineert hij moeiteloos zware hiphopbeats met unieke samples. Hiermee wist hij al miljoenen views te scoren. Nog geen genoeg van Zep? Snappen we. Van 23:00 - 02:00 vind je Zep x Franky Sticks x Gyatso bij MONO.

ZEP © ZEP

02 Fresku bij Expand Rotterdam (22:30 – 23:00)

Fresku geldt al jaren als een van de belangrijkste rappers van Nederland. Met zijn kwetsbare en persoonlijke teksten weet hij iedereen te raken. Fresku is dan ook een artiest die je absoluut een keer live hebt moeten zien. Tijdens Red Bull Unforeseen kan het!

Fresku in de Red Bull Music Studio © Segraphy / Red Bull Content Pool

03 Zoey Hasselbank bij Pretty Girls Like Trap Music (23:00 – 00:00)

Sarah Moponami, zoals Zoey Hasselbank eigenlijk heet, is geboren in Brussel en opgegroeid in Antwerpen. De Vlaamse dj is al jaren een vaste waarde in de Belgische clubscene , maar ook daarbuiten weet ze op te vallen. Aanstaande vrijdag zal ze een uur lang een set draaien.

04 Brunzyn bij Expand Rotterdam (22:00 – 22:30)

Al jaren was Brunzyn bezig, maar sinds hij vorig jaar bij 101Barz zijn opwachting maakte en zijn zomersessie meer dan 1 miljoen views behaalde, is de rapper uit Vlaardingen niet meer weg te denken uit de Nederlandse hiphopscene. En dus moet hij er in Rotterdam bij zijn.

Check hier alle info, tijden, en de volledige line-up Alles weten over Red Bull Unforeseen Rotterdam

05 22heures30 bij Pretty Girls Like Trap Music (00:00 – 01:00)

22heures30 is een jonge dj, geboren en getogen in Brussel. De afgelopen jaren wist ze op te vallen met een mix van bangers en classics uit genres als R&B, afro en dancehall . 22heures30 draaide al in Bloody Louis, Versuz, Birdy en vrijdag dus ook bij Red Bull Unforeseen.

06 Unruly Phoenix bij KFC (00:00 – 01:00)

In 2019 nam Unruly Phoenix (of Gabrielle Gilliot) een sprong in het diepe en besloot ze haar dj-carrière te beginnen. Sinds drie jaar focust ze zich op het genre amapiano . En die keuze heeft zonder twijfel goed voor haar uitgepakt. Bij KFC gaat ze een uur draaien.

Bijzijn is meemaken!

Kom vrijdag 1 maart naar Unforeseen in BRUTUS Rotterdam! Van 19:00 tot 01:00 kun je komen verdwalen op deze toffe locatie met acht verschillende stages en een te gekke line-up. Scoor hier nog snel je tickets (ze gaan hard) en be ready voor het onvoorspelbare!

Bezoekers Red Bull Unforeseen © Ondrej Kolacek / Red Bull Content Pool