" Op 15 augustus 2016 veranderde ons leven drastisch ," herinnert Lee Grant zich, de vader van Emerson Grant uit Liverpool in het Verenigd Koninkrijk. Op die datum kreeg de nu vijf jaar oude Emerson een diagnose die het hele gezin schokte. Alles veranderde en de toekomst zag er onzeker uit. Emerson was verlamd en vanaf de borstkas kon het jongetje niet meer bewegen. De oorzaak was een terugkerende Arachnoid Cyste op zijn ruggengraat.