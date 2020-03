Lockdown Life: wat doet Rimon?

Rimon (21) is pas net een week terug uit Senegal, waar ze was voor een fotoshoot én een korte vakantie. “We hadden daar minimaal internet, we waren in een bubbeltje.” Toen ze in Nederland aankwam, ging ze direct naar haar moeder in Zandvoort. “En hier had ik wel even zo’n fase van: o, my god, the world is gonna end. Ik wist niet de ernst van anything.”