In een demonstratie van lef, atletische skills en perfecte controle over zijn motorcrossmotor onthulde regerend FIM FMX-wereldkampioen en gouden medaillewinnaar op de X Games Luc Ackermann drie wereldprimeurs in zijn verbluffende nieuwe videoproject, FMX Unloaded.

Luc Ackermann maakte tracks voor Duisburg, 's werelds grootste binnenhaven, en toverde de logistieke opslagplaats van Rhenus, die gevuld is met containers, kranen en vorkheftrucks, om tot zijn persoonlijke FMX-speeltuin. De Duitse rijder verwerkte de nog nooit eerder vertoonde trucs met een aantal verbluffende stunttechnieken en nieuwe versies van bestaande FMX-trucs.

Luc Ackermann viert feest voor de Dom van Keulen © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Eén van die kenmerkende stunts in de video is een Tsunami backflip, uitgevoerd in het centrum van Keulen voor de prachtige gotische kathedraal. Ackermann rijdt van het ene binnenschip een container in, en springt vanuit die container op het andere binnenschip en komt tot landing in het ruim. De combinatie van dit alles resulteert in een adembenemende, vloeiende en onverschrokken run die de lat voor FMX hoger legt.

Het heeft 18 maanden hard werken en toewijding gekost om Ackermann's droom van de Rhine Transfer te verwezenlijken. Het eindresultaat is een verbluffende opeenvolging van stunts en trucs die op film zijn vastgelegd door een deskundig team onder leiding van FMX-veteraan en stuntcoördinator Busty Wolter en deskundige FPV-dronepiloot Paul Kuhn. Neem een kijkje achter de schermen en zie hoe Ackermann, Busty en Paul de verbluffende Rhine Line video tot stand brachten.

Bekijk de volledige video hierboven, en laten we eens kijken naar vijf van de beste trucs die in de Rhine Transfer te zien waren...

Backflip Bonk

Bij de Backflip Bonk, een wereldprimeur, wordt het achterwiel van de motorfiets op een container geplaatst - terwijl hij ondersteboven door de lucht vliegt! Zoals de naam al doet vermoeden, zijn er twee onderdelen: de backflip bestaat uit het omhoog rijden van een 100 kg zware motorfiets op een helling en een 10 meter hoge backflip. Terwijl hij op zijn kop staat, botst Ackermann met zijn achterwiel tegen de onderkant van een container die aan een kraan hangt - de bonk. De beweging vereist absolute precisie: als de impact te hard is, heeft hij misschien niet genoeg vaart om de salto te voltooien, en dat betekent dat Ackermann een ruwe landing te wachten staat.

The Framed Whip

De Whip, waarbij de motorfiets op zijn kant wordt gekanteld en door de lucht vliegt, is een klassieke motorcrossbeweging die deel uitmaakt van het repertoire van elke goede FMX-rijder. Maar Ackermann geeft de Whip een twist als hij tussen twee containers springt die aan een laadkraan hangen. Om de afstand te overbruggen en veilig te landen, moet Ackermann de sprongafstand perfect inschatten, maar de containers blokkeren zijn zicht op de landingszone. Ackermann springt dus in het onbekende terwijl hij de truc met verbazingwekkende precisie uitvoert.

Luc Ackermann and his team spent 18 months developing the project © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Drop zone: Luc Ackermann drops 10m from a container into a barge © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Jumping ship: Luc Ackermann performs a Tsunami Backflip between two barges © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Luc Ackermann viert feest voor de Dom van Keulen © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool The thrill ride starts with 'Cascade' a stairway made out of containers © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Time for a shower: Luc Ackermann riders through the sand curtain © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Luc Ackermann waves before performing a 10m drop into a barge © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool The world's first Backflip Bonk © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Reflecting on the Backflip Bonk © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Luc Ackermann apparently hangs in midair as he performs the Backflip Bonk © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Het Zandgordijn

In de schaduw van de enorme kranen en containers maakt Ackermann een andere wereldpremière met het Zandgordijn - een 360 door een waterval van zand zonder schans. Een handvol FMX-rijders wereldwijd heeft de 360 onder de knie - een volledige zijwaartse draai met de motorfiets parallel aan de grond. Ackermann is een meester in de truc, maar het zand is een nieuwe wending. Terwijl hij zich van een graafmachine 15 meter boven de grond laat vallen, moet Ackermann de 360 uitvoeren terwijl hij en zijn motorfiets overspoeld worden met zand. "Het zand kwam overal", zei Ackermann na de opnames. "Het is er zelfs in geslaagd om langs de achterkant van mijn broek in mijn onderbroek te sijpelen."

The Drop

FMX-profs moeten vaak een landing maken, maar deze drop was een bijzondere uitdaging. Ackermann lanceerde vanuit een container en viel vervolgens 10 meter naar beneden, bijna verticaal op de bodem van een ponton. Terwijl zijn KTM diep in de container op toeren werd gebracht, had Ackermann een zeer beperkt zicht en geen zichtlijn naar zijn landingsplaats. Het is een sprong in het duister. Voeg daar aan toe dat Ackermann niet gek is op hoogtes - je kunt de spanning op zijn gezicht zien in de video achter de schermen - en je hebt weer een verbazingwekkende truc.

De oversteek

In het meest opvallende deel van de clip springt Ackermann van de ene enorme schuit op de andere terwijl ze langs de gotische Dom van Keulen varen. Voor de sprong maakt Ackermann een Tsunami backflip, waarbij hij zijn KTM 25 m de lucht in slingert en aan het stuur van zijn ondersteboven geklapte motor bungelt terwijl die door de lucht vliegt. De truc is ingewikkeld omdat de enorme bakken verre van stabiel zijn en op de Rijn dobberen - en ze moeten op een vaste afstand van elkaar worden gehouden zodat Ackermann op de juiste plaats landt.

