, alpineskiër gespecialiseerd in de slalom en reuzenslalom, won acht wereldbekertitels achter elkaar en 67 wereldbekerwedstrijden. Hij is zevenvoudig wereldkampioen en heeft twee Olympische gouden medailles gewonnen.

De keuze om voor Nederland uit te komen maakte Hirscher bekend vlak na zijn verjaardag: "Dankzij mijn moeder ben ik Oostenrijks-Nederlands, en dat heeft de beste oplossing voor iedereen mogelijk gemaakt. Als Oostenrijker die voor Nederland skiet, neem ik geen middelen weg van jonge ÖSV-atleten", vertelt hij. "Bovendien kan ik misschien iets bijdragen aan de skisport en de ski-jeugd hier in Nederland, maar ook aan de verbinding tussen beide landen via het wintertoerisme."

