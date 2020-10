Als een introvert kind, was Mathews doodsbang voor de oceaan. Alleen door obsessieve oefening, herhaling en een absolute toewijding aan zijn vak was hij in staat zich aan te passen op 's werelds grootste golven.

Nu is Mathews een gewilde gastspreker die bedreven is in het helpen van bedrijven om hun werknemers te inspireren en te versterken. Hij heeft gepresenteerd voor mensen van Google, Sony en MasterCard. Maar met The Other Side of Fear, dat zijn persoonlijke verhaal injecteert met zijn angstige filosofieën, is hij blij dat hij eindelijk in staat is om zijn ideeën te delen met een breder publiek.

We spraken af met Mathews om de fijne punten van angst en veerkracht te bespreken, en hoe perspectief een spelbreker kan zijn voor iedereen die zijn of haar potentie wil benutten.

Mark Mathews, The Other Side of Fear. © Red Bull Content Pool

Er wordt verondersteld dat mensen in de extreme sporten allemaal waaghalzen zijn, maar dat is meestal niet het geval of wel?

Ik denk dat veel mensen in de wereld van de actiesporten tamelijk over-neurotisch zijn, wat misschien een vreemde eigenschap lijkt voor mensen die risico's nemen. Ik denk dat we over het algemeen veel aan de risico's denken en dat we veel angst hebben, maar daarmee houden we onszelf in leven als we deze gevaarlijke activiteiten doen.

Mark Mathews has nearly 30 years of surfing under his belt. © Red Bull Content Pool

Tuurlijk! Als je niet zo'n hoog niveau van neuroticisme, van angst had, dan zal het niet lang duren...

Nee. Je zult waarschijnlijk wat gekke, geweldige dingen doen in een korte periode, maar het zal je inhalen.

Vertel ons over The Other Side of Fear. Het voelt alsof je je levenswerk en lessen in één film samenbrengt. Is dat zo?

Ja. Het vertelelement komt uit mijn gastcollege presentatie die ik vaker doe. Daarin vertel ik hoe ik met angst en stress om ga. En in de film hebben we dan mer familiefoto's en persoonlijke verhaallijnen toegevoegd. Het is meer een documentaire geworden.

Dat is wat mensen niet snappen: ze denken dat als ze bang zijn om iets te doen, het dan niet voor ze is weggelegd. Dat is niet waar. Iedereen is bang.

Hoezeer is het naar buiten brengen van The Other Side of Fear een poging om mensen te helpen bij het verleggen van persoonlijke grenzen?

Zo sta ik erin als ik met mensen praat; als ik een publiek of team dankbaar kan laten zijn voor waar ze staan in het leven (ook al is het misschien een moeilijke situatie), en ze ook enthousiast kan maken om een uitdaging aan te gaan, dan heb ik mijn werk gedaan. Als mensen met dat gevoel weg kunnen lopen na mijn gesprek, dan is dat succes voor mij.

Bij bedrijven die mij betalen om een presentatie te geven, spreek ik meestal maar voor een klein aantal mensen. Het is dus heel leuk om mijn kennis te delen met mensen die anders misschien niet in staat zouden zijn om bij een gastcollege te zijn. Dat deel is heel cool!

Mark Mathews deep in the belly of the beast. © Red Bull Content Pool

Ik denk dat een van de dingen die mensen zou kunnen weerhouden van hun potentie, of van het doen van wat ze willen doen in het leven, komt door angst. Of sterker nog, een angst voor de angst. We zijn bang om ons ongemakkelijk te voelen. Ben je het daar mee eens?

Zeker weten! We zijn geëvolueerd om dat gevoel te ontlopen. Het is een diepgeworteld overlevingsmechanisme dat in ons zit, dus het is niet raar om je zo te voelen. Dat is wat mensen niet snappen. Ze denken dat als ze bang zijn om iets te doen, het dan niet voor ze is weggelegd. Dat is niet waar. Iedereen is bang. Dat is de natuurlijke staat, denk ik, van mens zijn: je bent doodsbang voor dingen, maar dan bouw je vaardigheden op die je in staat stellen om dingen onder de knie te krijgen en daar dan niet meer bang voor te zijn.

Dus, het maakt niet uit als je die vrees voelt. Je moet gewoon de ervaring opdoen en de vaardigheden ontwikkelen om je omgeving onder de knie te krijgen. Dat heb ik decennia lang gedaan in de surf wereld. Het is gewoon training, voorbereiding, kennis en vaardigheden om de oceaan zo goed mogelijk te beheersen. Zo kon ik iets doen waar ik vroeger doodsbang voor was.

Ik denk dat we dat makkelijk vergeten. We zien je misschien surfen op de grote golven, maar je begon op veel kleinere golven. Veel succes of vertrouwen gaat over herhaling, toch? Gewoon steeds weer hetzelfde doen...

Ik surf al sinds mijn achtste. Het is een reis van alleen maar herhaling tot het punt dat mensen zeggen "dat ziet er angstaanjagend gevaarlijk uit". Maar voor mij is dat gevaar er niet. Het is duidelijk dat er nog steeds gevaar is, maar niet hoe het er van buitenaf uitziet, want ik heb de vaardigheden.

Ik kijk naar een heleboel andere mensen en wat ze kunnen doen op precies dezelfde manier waarop mensen naar mij kijken. Niet alleen extreme sporters, maar ook zakenmensen die bizarre risico's nemen, duizenden werknemers aansturen en moeilijke beslissingen nemen, met alle stress die daarbij komt kijken. Ik zie alleenstaande ouders drie kinderen opvoeden. Ik kijk naar mensen die omgaan met verdriet en verlies. Er zijn zoveel voorbeelden van extreme moed en veerkracht in de wereld dat het gewoon het bewijs is dat het voor iedereen toegankelijk is, begrijp je?

Mark Mathews celebrates the literal 'other side of fear'. © Red Bull Content Pool

De film gaat over je afschuwelijke ongeluk in 2016 en hoe je er weer uit bent gekomen. Hoe heb je dat gedaan?

Ik denk dat er meerdere aspecten zijn - er is meer dan één ding dat je de mogelijkheid geeft om iets vreselijks te overwinnen. Je zult het zien in de film, maar een van de belangrijkste dingen is ondersteuning. Mijn mooie vrouw, Britt, stond de hele tijd aan mijn bed. Omgaan met die pijn, strijd en psychologische onrust, ze was zo'n groot onderdeel voor mij om daar doorheen te komen.

Ik denk ook dat het belangrijk is om aan te passen hoe je ergens naar kijkt. Je perspectief ombuigen - mensen te ontmoeten die het een miljoen keer erger hebben dan wat jij doormaakt. Ineens kun je van gefrustreerd en boos zijn over wat er is gebeurd, overgaan naar een gevoel van geluk en blijdschap. Het kan namelijk nog altijd veel erger. Dat perspectief in je dagelijks leven brengen, is een game changer. Het is niet gemakkelijk. Het is alsof je naar de sportschool gaat, je moet het inplannen in je dag om dat soort training te doen en je perspectief te herstellen.

Ik denk dat dat laatste gewoon je onderliggende motivatie gaat: weten wat je wilt bereiken, een doel hebben. Richting bepalen. Ik wist dat ik gewoon weer wilde gaan surfen, zodat ik met mijn dochter in het water kon liggen. Ik wilde er zeker van zijn dat het surfen nog steeds in mijn familie zat. Dat was de eerste stap en toen ik daar eenmaal was, kon ik resetten en nadenken over wat er mogelijk was, het volgende stukje.

Mark Mathews at Red Bull Cape Fear. © Red Bull Content Pool

De film belicht dat je een behoorlijk introvert kind bent. Dat kan vaak een gemeenschappelijke eigenschap zijn bij mensen die zich in 'extreme' omstandigheden bevinden. Denk je dat daar iets in zit?

Ik weet niet of daar statistieken bekend over zijn, maar ik vermijd altijd sociale situaties. Ik ben veel meer geïnteresseerd in het doen van dingen die verwijderd zijn van grote drukte. Big wave surfen is de perfecte ontsnapping voor mij. Misschien heb je als introvert persoon wel een sterkere neiging om lof en respect te krijgen van mensen door zoiets te doen, omdat je er op sociaal vlak niet veel uithaalt, wat niet erg is als je niet zo sociaal bent.

Is er één ding waar je het publiek mee weg wilt laten lopen als ze The Other Side of Fear hebben gezien?

Er zijn een paar dingen. Ik denk dat die boodschap van het kunnen verschuiven van je perspectief en weten dat het altijd veel erger kan, zo'n waardevol instrument is.