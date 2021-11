Niets is onmogelijk voor Markus Eder als het op freeskiën aankomt.

De Italiaan stond op het podium bij zowel Nine Knights als de Freeride World Tour en won de titel ' European Skier of the Year '. Hij heeft bewezen dat hij elke discipline keer op keer op het hoogst mogelijke niveau kan skiën - of het nu in straten, parken of grote bergen is.

Nu laat Eder zijn veelzijdigheid en meesterschap zien in wat misschien wel de meest indrukwekkende top-to-bottom run in de skigeschiedenis is.

"Ik heb er altijd van gedroomd om al mijn ski-skills te laten zien in één groot, vloeiend project," zei Eder. "Normaal gesproken werk ik aan meerdere projecten gedurende het jaar. Maar nu vroeg ik me af wat ik zou kunnen creëren als ik al die energie in één visie zou stoppen - waar alles waar ik voor heb geleefd neerkomt op een segment van 10 minuten."

Bekijk Markus Eder's The Ultimate Run hierboven.

De gletsjers rond Zermatt zorgen voor een spectaculaire start © Legs of Steel/Red Bull Content Pool

Na zijn overwinning in het Freeride World Tour Championship in maart van 2019, verlegde Eder zijn focus naar een grootschalig persoonlijk project dat zijn veelzijdigheid op een paar ski's zou laten zien. Het plan was om de Zuid-Tiroolse bergen van Italië en de Zwitserse regio Zermatt af te struinen op zoek naar unieke kenmerken die konden worden bewerkt tot een top-tot-bodem ski-afdaling. Hij legde het idee voor aan het team van Legs of Steel en zij sprongen meteen aan boord.

"Vanaf dat moment was het niet alleen mijn project, het was ons project," voegde Eder eraan toe. "Iedereen stak zoveel energie in het project en geloofde in mij, dus ik wist dat ik ze niet kon teleurstellen.

Ontsnappen uit het kasteel © Harald Wisthaler/Red Bull Content Pool Alle sterren stonden op één lijn en we konden eindelijk mijn droom verwezenlijken. Markus Eder

In de daaropvolgende twee jaar reisden Eder en de crew naar oude kastelen, hoge alpentoppen en zelfs zijn thuisbasis Klausberg, Italië, om The Ultimate Run te filmen. De volledige route begint in de grote bergen van Zermatt, gaat over in een resort shred in Klausberg, dan in twee afzonderlijke straat segmenten op Kasteel Taufers en een verlaten mijnstad in de buurt Luttach.

"Ik had mezelf al een tijdje voor ogen om zowel het kasteel als door Klausberg te rijden," voegde hij eraan toe. "Mijn vader is dus in dat kasteel geboren en ik heb leren skiën op de Klausberg, dus die twee plekken waren extra speciaal."

Maar ondanks de ongelofelijke sneeuwcondities, de adembenemende uitzichten, de toegewijde filmploeg en de afwezigheid van blessures, kende dit ambitieuze project zijn eigen unieke tegenslagen. Voor Eder kwamen deze moeilijkheden in de vorm van druk en isolement.

Deze ijsgrot was slechts een van de unieke kenmerken © Legs of Steel/Red Bull Content Pool Het kasteel van Taufers is de perfecte locatie voor het einde van de film © Harald Wisthaler/Red Bull Content Pool

"De grootste uitdaging was dat ik de enige skiër was die bij het project betrokken was," legt Eder uit. "Aangezien alle ideeën uit mijn hoofd kwamen en we een all-star filmcrew hadden samengesteld, kwam er veel druk op mijn schouders te liggen. Elk shot moest in lijn liggen met het volgende en door een blessure zou het hele project ontsporen."

"Als ik me een maand lang op het off-piste skiën stort, kan ik niet wachten om mezelf de volgende keer in het park uit te dagen," legt hij uit. "Ik word opgewonden van alle skistijlen, dus als ik het ene zat ben, stap ik meteen over op het andere."

"Ik denk dat dat het geheim is om al mijn skivaardigheden op zo'n hoog niveau te houden."

