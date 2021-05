Het is ieder jaar hetzelfde, zodra Mathieu overstapt op een mountainbike moet zijn lichaam weer even wennen aan deze houding. En het parcours in Albstadt is met de relatief lange klimmen sowieso niet zijn favoriet. Na een knallende start viel hij terug naar een 14e plek om vervolgens toch nog als 7e te eindigen.

Komend weekend wordt de tweede stop gehouden van de mountainbike wereldbeker, en deze vindt plaats in Tsjechië, Nové Mêsto om precies te zijn. En laat dit parcours nu één van Mathieu’s favoriete tracks zijn. Maar ook Nino Schurter rijdt hier graag. Deze laatste is degene die hier al 5 maal een overwinning binnen sleepte, dus reken er maar op dat het spannend gaat worden!

