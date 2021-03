Een rallycross onder het magische noorderlicht

2021 is snel van start gegaan voor Mattias Ekström , die het jaar begon met zijn debuut in de Dakar Rally. De voormalige DTM- en WRX-kampioen mocht proeven van alle hoogte- en dieptepunten van 's werelds zwaarste rally voordat hij zijn Yamaha YXZ1000R SxS over de finish bracht in Jeddah, Saudi-Arabië.

"Het begon allemaal met het besluit dat ik een Arctisch avontuurtje wilde beleven," onthult Ekström. "Ik nam de tijd om de dingen te plannen die ik echt wilde doen. Ik had het geluk dat ik zoveel coole mensen kon bezoeken en het soort dingen kon doen waar ik als kind al van droomde."

Januari werd februari en de wedstrijdomstandigheden wisselden van woestijnzand naar sneeuw toen Ekström de Arctic Rally Finland reed. De Zweed is immers nooit bang geweest om de zaken door elkaar te gooien. Een vijfde plaats in het World Rally Championship-3 in Rovaniemi na 15 jaar afwezigheid in het WRC zou voor de meeste mensen het hoogtepunt van een trip naar het noordpoolgebied zijn geweest, maar niet voor Ekström.

Dat komt omdat de deelname aan de Arctic Rally slechts één halte was op een ijzige roadtrip die Ekström ondernam door zijn geboorteland Scandinavië. Een roadtrip die een bezoek bracht aan sneeuwscooter trickster Daniel Bodin , slalom kampioene Frida Hansdotter, MMA vechter Madeleine Vall Beijner en zevenvoudig Zweden Rally winnaar Stig Blomqvist. Er waren zelfs een paar husky's en rendieren die deelnamen aan dit avontuur!

Verreweg het meest ambitieuze punt op Ekströms verlanglijstje was om met zijn Audi S1 World Rallycross auto onder het noorderlicht te rijden - en het geheel te laten fotograferen. Kon deze droom echt gerealiseerd worden?

Het belangrijkste telefoontje dat Ekström pleegde om het project te realiseren was naar de gerenommeerde sportfotograaf Jaanus Ree. De Estse fotograaf heeft niet alleen een uitstekend oog voor het vastleggen van raceauto's, maar hij heeft ook ervaring op de poolcirkel. "Er zijn twee dingen waar je op moet letten," legt Ree uit. "Het eerste is een heldere hemel en het tweede is de plaats waar het noorderlicht te zien zal zijn. Het is zo onvoorspelbaar in de poolcirkel, het enige wat je zeker weet is dat het op een bepaalde dag kan gebeuren.

"Tijdens de hele reis was het onze droom om het noorderlicht te zien, maar het weer leek nooit aan onze kant te staan," geeft Ekström toe. "Het scheelde niet veel of we hadden het opgegeven."

Ekström en Ree kozen als locatie het stadje Muonio in het uiterste noorden van Finland, waar in de zomermaanden de middernachtzon schijnt. Op een avond tijdens het diner kreeg Ekström een telefoontje van een enthousiaste Ree. "We dachten die avond dat we tussen 20.00 en 22.00 uur een kans hadden om de lichten te zien, maar om 19.00 uur belde Jaanus," herinnert Ekström zich. "Hij zei dat ik alles moet laten vallen en naar het bevroren meer moet rijden dat we eerder die dag hadden verkend."

Daar aangekomen viel alles op zijn plaats. Ekström en zijn Audi S1 stonden op hun plaats, Ree had zijn camera klaar voor de opnamen en het noorderlicht scheen boven hen beiden. Maar er was nog één probleem. Ekström's rallycross auto had geen lichten! Hoe zou hij kunnen zien waar hij heen ging?

"Ik had de lichten boven me en ook de flits van Jaanus' camera, maar het was het grootste deel van de tijd dat ik reed behoorlijk donker buiten," herinnert Ekström zich. "Op sommige momenten was het pikdonker!"

''Ik plaatste een camera op afstand midden op het bevroren meer en hoopte dat Mattias op de een of andere manier kon voorkomen dat hij erin zou crashen," zei Ree. "Na elke twee runs verwisselde ik de geheugenkaart om er zeker van te zijn dat we iets hadden, voor het geval de camera bij de volgende run vernield zou worden. Mattias kwam een paar keer dicht bij de camera, maar gelukkig raakte hij hem nooit." "Ik gebruikte sequentieopnamen om dubbele belichting te creëren," zei Ree. "Qua apparatuur gebruikte ik een Nikon D850 en ik wisselde de lenzen regelmatig tijdens de shoot. Ik gebruikte ook twee draagbare accupacks, beide Elinchrom ELB 1200's."

Ekström en Ree hadden meer dan twee uur lang geluk en produceerden samen enkele van de meest verbluffende beelden van een rallycross-auto die ooit te zien waren. "We waren ongeveer drie uur op het bevroren meer voordat we besloten dat we klaar waren. Op datzelfde moment verdween het noorderlicht," herinnert Ekström zich. "De volgende avond was de lucht weer grijs. We hadden zo'n geluk dat we die ene nacht een heldere hemel hadden."