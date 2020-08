Het wordt even wennen: geen zee aan fans in het oranje langs de baan in België. De afgelopen jaren was dit dé thuisrace van Max en maakten de duizenden Nederlandse fans langs de baan er één groot feest van. Dit jaar zijn de tribunes om de bekende redenen leeg, dus blikken we even terug op de races in België waarin Max wel werd aangemoedigd door al die fans in het oranje.