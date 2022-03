Verstappen kan zijn draai wel vinden in zijn nieuwe raceauto, zo laat hij na afloop van de testdagen in Bahrein weten. ‘De auto voelde goed, ook de balans was op orde. Vooral dat laatste is belangrijk. Gedurende de testdagen hebben we veel geleerd en de auto nog sneller weten te maken, dat was het doel. Bovendien werkten de nieuwe onderdelen die we hadden meegebracht zoals we hadden gehoopt.’

Het waren productieve dagen voor Red Bull Racing. Verdeeld over de testmomenten in Barcelona en Bahrein reden de coureurs 678 ronden met de RB18, genoeg voor ruim 10 race-afstanden. Verstappen noteerde met een 1:31.720 de snelste tijd in de generale repetitie voor het seizoen. De Nederlander benadrukt dat er niet te veel naar rondetijden gekeken moet worden. ‘Vooralsnog heeft niemand het achterste van zijn tong laten zien, ook wij niet. Bij testen weet je niet waar je staat. Maar ik ben klaar om mijn titel te verdedigen. Ik ben er altijd klaar voor, anders zou ik hier niet zijn.’

Focus op ontwikkeling

De komst van de nieuwe F1-bolides maakt de aanloop naar het seizoen erg spannend. Het is onmogelijk om nu al een favoriet aan te wijzen, laat staan te voorspellen hoe het klassement eruit zal zien aan het eind van het jaar. De ontwikkelingsrace zal dan ook des te belangrijker zijn voor de teams, denkt Perez. ‘Het gaat niet alleen om hoe je in de eerste race presteert, maar hoe snel je de auto kunt ontwikkelen.’

Perez test de RB18 onder de brandende zon tijdens de testdagen in Bahrein © Getty Images / Red Bull Content Pool

‘Het is noodzakelijk om progressie te blijven boeken en zoveel mogelijk over de auto te leren. Dat geldt ook voor mijzelf, hoe ik met de auto omga en met het team werk’, vervolgt Checo. ‘We hebben zeker potentieel, maar het is nog te vroeg om te zeggen hoe het zal lopen.’ Verstappen onderstreept het gevoel van zijn Mexicaanse teamgenoot. ‘Het gaat er niet om hoe je er de eerste drie races voorstaat, maar hoe snel je door kunt ontwikkelen. Alles is nieuw en er is nog zoveel te leren, we moeten gewoon progressie blijven boeken.’

Na maanden aan de RB18 te hebben gewerkt is het team tevreden over het resultaat. Guillaume Rocquelin, Head of Race Engineering, ‘De rondetijden zijn nietszeggend, maar ik ben heel blij met wat we allemaal te weten zijn gekomen. We waren redelijk competitief zonder het echt te proberen.’

‘Porpoising’: een nieuwe kwelgeest

Er is veel te doen geweest over de terugkeer van ‘ground effect’. Het was een bewuste keuze van de F1-organisatie om dit in te voeren: close racing wordt daardoor beter mogelijk, wat de actie op de baan moet vergroten. Een onverwacht neveneffect kwam tijdens de testdagen aan het licht. Op hoge snelheid stuiteren de auto’s op de rechte stukken soms zo heftig dat ze de vullingen uit je kiezen zouden trillen. ‘Porpoising’ wordt het genoemd, een Engelse term die verwijst naar hoe dolfijnsoorten uit het water springen. Verstappen legt uit hoe dat komt. ‘Er wordt nu heel veel downforce opgewekt door de vloer van de auto. Hoe harder je gaat, hoe harder je naar de grond wordt gezogen. Er ontstaat dan zoveel druk dat de vloer in een stall terechtkomt.’ Het stuiteren begint dan en houdt niet op totdat je snelheid mindert.

Verstappen wachtend tot hij weer achter het stuur van de RB18 kruipen © Getty Images / Red Bull Content Pool

Het probleem is op te lossen, maar F1-teams proberen nog uit te vinden hoe dat het beste te doen. ‘Je kunt de vloer aanpassen of de rijhoogte veranderen, bijvoorbeeld’, vertelt Verstappen. Het gevolg is een verlies van downforce en daarmee grip en snelheid in de bochten. Het is de kunst om het stuiterprobleem op te lossen zonder dit ten koste van de downforce te laten gaan. ‘Het is geen fijn gevoel, zeker als het echt agressief wordt. Je kan er wel mee rijden, maar na afloop zal je niet heel lekker uitstappen’, aldus de regerend wereldkampioen.

Lights out, and away we go!

Verstappen staat te trappelen om dit weekend tijdens de Grand Prix van Bahrein weer in de RB18 te stappen. ‘We kunnen ons nu richten op een nieuw tijdperk, daar ben ik heel blij om. Er kan van alles gebeuren. De nieuwe regels hebben als doel om de competitie dichter bij elkaar te brengen en volgen makkelijker te maken, hopelijk gaan we dat in de eerste race meteen al terugzien.’

De hoeveelheid onbekende factoren maakt de start van het nieuwe Formule 1-seizoen ook voor de stercoureur van Red Bull Racing heel spannend. ‘Ik zie er enorm naar uit om zaterdag in de kwalificatie te ontdekken waar we staan vergeleken met de rest van de grid. De auto doet het goed en als team staan we er sterk voor. Het doel is om een vlekkeloos weekend af te werken en hopelijk zoveel mogelijk punten te scoren.’