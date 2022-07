Ik was erbij, tijdens zijn eerste overwinning voor Red Bull Racing, in Spanje in 2016.

te volgen in 2012, toen hij nog aan karting deed, in de Formule 3 en uiteindelijk natuurlijk in de Formule 1. Hij is helemaal niets veranderd. Totaal niets.’

De familie Verstappen is erg belangrijk voor me. Het zijn echte rolmodellen. Fantastische mensen!

‘Dat is waarschijnlijk zo indrukwekkend omdat de Orange Army daar minstens 200.000 man sterk is.'

op een groot scherm. Zelfs toen het er niet goed uitzag, bleef ik zeggen: “Hou vol. Het is nog niet gedaan tot de geblok-te vlag. Het gaat allemaal goed komen.” En dat was zo.'