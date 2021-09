Iris: Wat is je favoriete deel van het circuit?

Max: "Ik heb al vaker op het nieuwe circuit gereden maar dat alles nu helemaal aangekleed is maakt het wel af. Ik geniet het meest van sector 2, daar liggen de snelle bochten en het hoogteverschil op dit circuit vind ik erg leuk."

Max: "Ik heb al vaker op het nieuwe circuit gereden maar dat alles nu helemaal aangekleed is maakt het wel af. Ik geniet het meest van sector 2, daar liggen de snelle bochten en het hoogteverschil op dit circuit vind ik erg leuk."

Max: "Ik heb al vaker op het nieuwe circuit gereden maar dat alles nu helemaal aangekleed is maakt het wel af. Ik geniet het meest van sector 2, daar liggen de snelle bochten en het hoogteverschil op dit circuit vind ik erg leuk."

Ik zal met een grote glimlach over het circuit rijden met al die fans langs de baan.

Ik zal met een grote glimlach over het circuit rijden met al die fans langs de baan.

Ik zal met een grote glimlach over het circuit rijden met al die fans langs de baan.

Max: "Heb ik niet gedaan. Normaal train ik altijd op de simulator, maar dat was logistiek een uitdaging. Er zal genoeg tijd zijn om te trainen, maar ik heb hier dus al eerder gereden dus dat komt wel goed. Het gaat nu om het vinden van de balans in de auto."

Max: "Heb ik niet gedaan. Normaal train ik altijd op de simulator, maar dat was logistiek een uitdaging. Er zal genoeg tijd zijn om te trainen, maar ik heb hier dus al eerder gereden dus dat komt wel goed. Het gaat nu om het vinden van de balans in de auto."

Max: "Heb ik niet gedaan. Normaal train ik altijd op de simulator, maar dat was logistiek een uitdaging. Er zal genoeg tijd zijn om te trainen, maar ik heb hier dus al eerder gereden dus dat komt wel goed. Het gaat nu om het vinden van de balans in de auto."

Max: "Hoe mijn outfit eruit zal zien is nog een verrassing maar ik heb speciale schoenen en een nieuwe helm."

Max: "Hoe mijn outfit eruit zal zien is nog een verrassing maar ik heb speciale schoenen en een nieuwe helm."

Max: "Hoe mijn outfit eruit zal zien is nog een verrassing maar ik heb speciale schoenen en een nieuwe helm."