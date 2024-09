‘Een getrouwd stel’ - de unieke band tussen Verstappen en race engineer GP

. Alle informatie die een coureur tijdens een sessie nodig zou kunnen hebben, wordt door de race engineer gecommuniceerd. Andersom kan een coureur bij de race engineer feedback geven over de auto of omstandigheden. In de praktijk

. Er komt heel wat aan te pas om dit voor elkaar te krijgen. “Voor elke race bepalen we de basisafstelling van de wagen, gebruik makend van onze bevindingen in de simulator in Milton Keynes. Daar bereiden we de drie trainingen voor, om de tijd op het circuit zo efficiënt mogelijk in te zetten. Dit omvat het afstellen van verschillende aspecten van de auto, van aerodynamica tot de banden en de motor.”

Lambiase is al sinds het debuut van Verstappen bij Red Bull Racing in 2016 zijn race engineer. Het is een rol die Lambiase, zelf actief in de Formule 1 sinds 2005, al sinds 2010 vertolkt in de sport. Het Brits-Italiaanse teamlid probeert ervoor te zorgen dat Max ieder raceweekend de best mogelijke auto heeft . Er komt heel wat aan te pas om dit voor elkaar te krijgen. “Voor elke race bepalen we de basisafstelling van de wagen, gebruik makend van onze bevindingen in de simulator in Milton Keynes. Daar bereiden we de drie trainingen voor, om de tijd op het circuit zo efficiënt mogelijk in te zetten. Dit omvat het afstellen van verschillende aspecten van de auto, van aerodynamica tot de banden en de motor.”

. Engineers hebben de neiging om in zwart-wit te denken: dingen werken of ze werken niet. Dan is een coureur die duidelijk kan communiceren een groot geschenk.”

In het heetst van de strijd is het gemakkelijk om de rust te verliezen. Het is op zulke momenten dat de kalmte van Lambiase het verschil kan maken. “Je hoeft Max niet op te peppen, want zodra hij het vizier omlaag doet, komt de coureur in hem tot leven . Er zijn wel momenten waarop je hem de afweging tussen risico en de potentiële winst moet laten zien - het complete, grotere plaatje.”

. Max is direct, ja, maar ik ook. Dat maakt het werken met hem zeer open en eerlijk en gemakkelijk. Ruzie hebben we nooit. Meestal is het opgelost als hij uit de auto stapt. We koesteren geen wrok. We bekritiseren elkaar, maar geven ook genoeg schouderklopjes. We kennen elkaar van binnen en buiten.”

in de Formule 1. Volgens Verstappen is er geen geheime formule waardoor zijn band met Lambiase zijn vruchten heeft afgeworpen. “Je moet gewoon heel goed met elkaar kunnen opschieten en in staat zijn om te begrijpen wat je van elkaar wilt en verwacht.”

. “We zijn door de jaren heen heel erg in onze rollen gegroeid. Tegenwoordig hoef ik bijna niet meer uit te leggen wat er aan de hand is met de auto. Als ik zeg dat de auto onderstuur of overstuur heeft, weet GP precies wat hij moet veranderen om de afstelling naar mijn zin te maken.

De kracht van de samenwerking schuilt volgens Verstappen in dat onderlinge begrip en vertrouwen . “We zijn door de jaren heen heel erg in onze rollen gegroeid. Tegenwoordig hoef ik bijna niet meer uit te leggen wat er aan de hand is met de auto. Als ik zeg dat de auto onderstuur of overstuur heeft, weet GP precies wat hij moet veranderen om de afstelling naar mijn zin te maken. Het heeft tijd nodig om samen elkaar zo te kunnen begrijpen . Daarom ben ik ook tegen het wisselen van race of performance engineers, ze zijn cruciaal voor je prestaties. Hoe langer je bij elkaar kunt blijven hoe beter, want op een gegeven moment word je samen één geheel.”

