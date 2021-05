Schrijft Max weer geschiedenis in Barcelona?

en won de race, onder meer na een botsing van Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Nico Rosberg in de eerste ronde. In een razend spannende slotfase bleef Max de Ferrari van Kimi Räikkönen net voor.

Iedereen zal nog weten waar hij was, met wie en hoe hij de race beleefde: de Grand Prix van Spanje van 2016 was een race om nooit te vergeten.

-records op. Nooit eerder had er een Nederlander aan de leiding gelegen in een Formule 1-race. Niet alleen die primeur kwam op naam van Max, maar hij werd natuurlijk ook

Want, nog nooit stond een Nederlander aan kop van het wereldkampioenschap Formule 1. Maar ook die barrière kan Max, precies vijf jaar na zijn eerste zege in Spanje, doorbreken.

ongekend spannend, de twee rivalen geven elkaar niets toe. Hamilton werd twee keer eerste en één keer tweede, voor Max is het precies andersom: hij won één keer en werd in de andere races tweede achter Hamilton. Na de GP van Portugal staat Hamilton op 69 punten, Max volgt vlak erachter met 61 WK-punten.